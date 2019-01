Eks-borgmester skal sidde model: Hornemann skal op på borgmestervæggen

- Jeg er glad for, at Lars Erik Hornemann har sagt ja. For mig handler det om at videreføre en tradition med at male og portrættere borgmestrene. Jeg synes, det er en god skik og en god tradition, at man på den måde bliver en del af historien, når man har været borgmester, siger Bo Hansen.

Den nuværende borgmester Bo Hansen (S) har spurgt sin forgænger, om han har ønsket at blive portrætteret, og svaret var ja. Det er Bo Hansen glad for - også selvom det sker i kølvandet på en historisk stor sparerunde, og prisen for et portræt er op mod 70.000 kroner.

Jeg er ligesom mine forgængere stolt over at have været borgmester, og det korte og ærlige svar er, at det vil være en ære for mig at blive portrætteret og hænge på rådhuset i Svendborg.

Venstres 61-årige Lars Erik Hornemann har været borgmester i 12 år - først i Gudme Kommune fra 2002 til 2006 og siden i to perioder i den nye storkommune i Svendborg: 2005-2009 og 2013-2017. Han tabte ved valget i 2017 nøglerne til borgmesterkontoret til socialdemokraten Bo Hansen og har siden proklameret, at han ikke genopstiller som spidskandidat ved valget i 2021. Lars Erik Hornemann er i dag viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget samt Venstres gruppeformand.

Hornemann: En ære

Lars Erik Hornemann blev også spurgt, efter at han havde tabt valget til Curt Sørensen i 2009, men dengang sagde han nej. Han ønskede at erobre borgmesterkæden tilbage, og det gjorde han som bekendt ved valget fire år senere.

Efter valgnederlaget til Bo Hansen i 2017 besluttede han sig for ikke at genopstille som spidskandidat og lægge borgmesterdrømmene bag sig, og på den baggrund har Lars Erik Hornemann nu sagt ja til at lade sig portrættere.

Han lægger ikke skjul på, at det er en ære for ham at komme op at hænge ved siden af de øvrige borgmestre på væggen på rådhuset.

- Jeg er ligesom mine forgængere stolt over at have været borgmester, og det korte og ærlige svar er, at det vil være en ære for mig at blive portrætteret og hænge på rådhuset i Svendborg, siger Lars Erik Hornemann.

Der har andre steder i landet været stor fokus på prisen på et borgmesterportræt. I Odense har skatteborgerne netop betalt 250.000 kroner for et portræt af tidligere borgmester Anker Boye (S), og i 2015 betalte de 350.000 kroner for et portræt af hans forgænger, Jan Boye (K).

Den debat har Lars Erik Hornemann også fulgt med i, og han har på den baggrund også haft betænkeligheder ved at sige ja.

- Men vi er på et helt andet niveau i Svendborg. Jeg kan godt forstå, hvis nogen mener, vi burde lade være, men på den anden side er det en del af en historieskrivning, som jeg synes, vi skal have plads til, siger Lars Erik Hornemann.

Det er Bo Hansen enig i. Han fortæller, at han opfordrede Lars Erik Hornemann til at sige ja.

- Jeg er bevidst om, at det her kommer efter en situation, hvor vi har sparet utroligt mange penge, men jeg har alligevel opfordret Lars Erik til at sige ja. Jeg har fortalt ham, at det ikke er ham, men mig, der står bag beslutningen, fordi jeg synes, det er vigtigt at føre videre, siger Bo Hansen.