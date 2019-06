Eftertragtet certifikat i sigte: Sydfynske kommuner får støtte på halv million kroner til Unesco-rapport

- Pengene betyder, vi får mulighed for at lave et solid og gennemarbejdet forarbejde, som styrker vores muligheder for at blive Unesco Geopark, siger Flemming Madsen, der udover formandsskabet i Naturturisme også er medlem af byrådet i Svendborg.

Formand for den fælleskommunale organisation, Flemming Madsen, ser bevillingen som et tegn på, at der er andre, der kan se det fornuftige i at forsøge at gøre Sydfyn og Øhavet til Unesco Geopark.

Det sker efter, at de fire kommuner bag projektet har fået 489.000 kroner fra de såkaldte LAG-midler. Pengene skal bruges til at forfatte den ansøgning, der skal afleveres til november, og som skal afgøre, om Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg får det eftertragtede certifikat.

Sydfyn: De fire sydfynske kommuners forsøg på at blive certificeret som Unesco Geopark har fået et ordentlig skud ekstra vitaminer.

Vigtig reklamesøjle

Området blev for et år siden udpeget som Unesco-kandidat, og nu skal det altså afgøres, om man får den endelige certificering. Der er afsat knap en million kroner til at lave den endelige ansøgning, og det er blandt andet ansat en geolog i det fælleskommunale samarbejde til at styrke det arbejde.

Flemming Madsen mener, at et Unesco-certifikat vil styrke den fælles identitet, der binder de fire kommuner sammen, og så vurderer han, at Unesco-stemplet vil få stor betydning på mange andre områder.

- Det lille stempel vil have en stor markedsføringsmæssig værdi, og det vil også kunne bruges til at reklamere for lokale produkter som et bevis på, at de er noget særligt, siger Flemming Madsen.

Pengene fra de såkaldte LAG-midler er finansieret med midler fra EU og Erhvervs- og Vækstministeriet.