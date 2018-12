Eftersøgningen er indstillet: 69-årig mand er fundet død

Den 69-årige mand blev lørdag morgen meldt savnet af sin familie i Svendborg. Senere lørdag blev hans cykel fundet ved Vindebyøre Camping på Tåsinge - det viste sig, at en tilfældig person var cyklet dertil på den, efter at have fundet cyklen på Svendborgsundbroen. Arkivfoto: Victoria Mørck Madsen.