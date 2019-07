Efter voldsdom: Morten S. Petersen er officielt ude af byrådet

Svendborg: Da Morten S. Petersen den 4. juli blev idømt en betinget fængselsdom for vold på fire måneder ved Retten i Svendborg, betød det, at han stod til at miste sin plads i byrådet.

Man må nemlig ikke blive straffet med fængsel samtidig med, at man sidder i byrådet.

Han havde dog 14 dage til at beslutte sig for, om han ville anke dommen, og de 14 dage udløb fredag, hvormed han nu officielt er ude af byrådet.

Meldingen gav borgmester Bo Hansen (S) byrådet i en e-mail fredag.

Morten S. Petersen er derfor udtrådt af byrådet den 19. juli 2019 jf. §101, stk. 4, 2. pkt. jf. § 4, stk. 1, nr. 1 i lov om kommunale og regionale valg. Morten S. Petersens fortabelse af valgbarheden ophører ved udgangen af det nuværende byråds funktionsperiode den 31. december 2021 jf. § 4, stk. 3 i lov om kommunale og regionale valg.

Den 25-årige Johan Emil Rasmussen fra Dansk Folkeparti overtager Morten S. Petersen plads i byrådet.