Efter ugelange forhandlinger: Politisk flertal redder to timers gratis parkering

I efteråret besluttede politikerne at afskaffe ordningen med to timers gratis parkering på fire udvalgte p-pladser i bymidten, men nu er der fundet penge til, at ordningen kan fortsætte. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Borgmester Bo Hansen måtte handle med SF og Alternativet for at nå i mål med aftale, der sikre, at der fortsat er to timers gratis parkering flere steder i bymidten efter nytår.

Svendborg: Planerne om at genindføre betalt parkering fra første minut på de centrale parkeringspladser i Voldgade, Frederiksgade, på Jessens Mole og i parkeringshuset i Hulgade er aflyst. Partierne bag efterårets budgetforlig er blevet enige om at finde de 483.000 kroner, der skal til, for at det også efter nytår vil være muligt at parkere gratis i de første to timer på de fire bynære pladser. Borgmester Bo Hansen (S) har gennem den seneste halvanden måned forsøgt at samle partierne bag forliget, og nu er der fundet en løsning. Bo Hansen forklarer, at han har kæmpet for at redde de to timer med gratis parkering, fordi han betragter det som "livgivende for detailhandlen". - Personligt har jeg ikke altid haft en forståelse for den irritation, der kan være over at skulle betale otte kroner for at parkere i en time, men det betyder meget for mange mennesker, og kan vi undgå at give folk den gene, når de kører ind til Svendborg for at handle, så skal vi gøre det, siger borgmesteren.

Kort fortalt En ny lovgivning betyder, at kommunerne fra 1. januar 2019 skal afleverede 70 procent af alle indtægter fra parkering til staten. På den baggrund besluttede politikerne i Svendborg at afskaffe ordningen med to timers gratis parkering på fire bynære p-pladser.I slutningen af oktober forsøgte borgmester Bo Hansen (S) at få partierne bag budgetforliget til at åbne forliget for at finde de 483.000 kroner, der skulle til for at bevare den nuværende parkeringsordning. Det skete, da man fandt ud af, at prisen for en fortsættelse af ordningen blev mindre end først antaget. SF og Alternativet sagde dog nej og blokerede for en aftale.



Nu står begge partier bag ordningen. SF har til gengæld fået indført, at der som et forsøg oprettes en form for lokal borgerombudsmand. Prisen er 300.000 kroner om året, og forsøget er to-årigt.



Alternativet har fået indføjet en aftale om, at kommunens andel af naturskov øges fra de nuværende 10 til 20 procent af kommunens skovareal.



Bag forliget står alle byrådets partier og løsgængere bortset fra Enhedslisten. Aftalen skal godkendes endeligt i byrådet den 18. december.

Borgmester Bo Hansen (S) har forhandlet i halvanden måned for at få en aftale på plads, der kan bevare ordningen med to timers gratis parkering på fire bynære p-pladser. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Største private branche Bo Hansen forklarer, at et stort politisk flertal har ønsket at bevare den nuværende parkeringsordning, og at reaktionerne fra bekymrede handlende har presset yderligere på. Han betragter gode forhold for detailhandlen som et vigtig skridt i forsøget på at styrke skattegrundlaget og dermed også den samlede økonomi i kommunen. - Detailhandlen er Svendborgs største branche på det private marked - det er dér, der er flest ansatte, og hvis man har en begrundet frygt for, at det her vil give mindre handel i den branche, så skal man gøre en politisk indsats for at forhindre det, siger han. - Jeg kan mene, hvad jeg vil om betalt parkering, men hvis det er vigtigt for kunderne, så skal man lytte til det, siger Bo Hansen. Skal du altid lytte til kunderne? - Vi skal lytte til kommunens skattegrundlag. Vi har Danmarks tredje-ringeste likviditet, så det er vigtigt, at vi spekulerer i, hvordan vi bliver rigere på sigt, og det her er et af skridtene for mig, siger han. Er det ikke vanskeligt for dig som socialdemokrat at kunne finde penge til parkering, men ikke til en ekstra pædagog i børnehaven eller en ekstra ansat på plejehjemmet? - Vi har sat fem millioner kroner ekstra af i budgettet til uforudsete temaer, og det er fra den pulje, vi finder pengene. Og beløbet på 483.000 kroner er ikke mange penge, når man tænker på, hvor mange mennesker, man kommer i møde, siger Bo Hansen.

Alterantivets Karl Magnus Bidstrup lægger stemmer til en fortsættelse af den nuværende parkeringsordning og får til gengæld et aftryk til fordel for naturen. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Aftryk for naturen Det var SF og Alternativet, der i slutningen af oktober blokerede for en aftale om at åbne budgetforliget for at finde de ekstra penge til parkering. Begge partier havde fokus på de massive besparelser, der ramte børn, ældre og udsatte, men nu er de begge klar til at åbne kassen for at bevare den nuværende parkeringsløsning. Som betaling har SF fået indføjet, at der som et forsøg skal ansættes en såkaldt borgerrådgiver i kommunen - en form for lokal borgerombudsmand, der skal styrke dialogen mellem borgere og kommune. Alternativet har fået indføjet i aftalen, at kommunens andel af naturskov øges fra de nuværende 10 til 20 procent af kommunens skovareal, og der ser partiets enlige byrådsmedlem Karl Magnus Bidstrup som en sejr. - Vi har et mål om, at vi skal forhindre en tilbagegang af biodiversitet, og det her er en måde at gøre det på, som er rimelig billig, siger han. Til gengæld mener Karl Magnus Bidstrup ikke, at det er vigtigt at bevare den nuværende parkeringsordning. Alligevel lægger han stemmer til, når sagen står på byrådets dagsorden den 18. december. - Jeg synes overhovedet ikke, det er vigtigt, men jeg vil ikke sidde og ødelægge det, som andre synes er meget vigtigt. I stedet har jeg fået et vigtigt aftryk til fordel for naturen, siger han.