Efter storalarm og jagt efter fuld kajaktyv: Brødebetynget mand beklager

En helikopter, to gummibåde og omkring 20 mand deltog onsdag aften i storstilet eftersøgning efter en beruset mand, der havde stjålet en kajak ved Hotel Christiansminde og var sejlet ud på Svendborgsund.

Også politiet deltog i indsatsen, og efter to timer fandt man kajakken på stranden tæt ved Vindebyøre Camping. Vidner kunne desuden fortælle, at en mand var løbet væk fra stedet, men et par timer senere fandt politiet frem til manden i en ejendom i Svendborg.

Fik regning på 59.391 kroner

Politikommissær i Fyns Politi Anders Lundegaard fortæller, at manden nu sigtes for tyveri og muligvis også spiritussejlads. Om der også venter en regning for den store eftersøgningsaktion, tør han endnu ikke sige.

- Det er alt for tidligt at sige, om der også venter et erstatningskrav, fortæller Anders Lundegaard.

I en sag fra Storebælt fra 2018 endte en 23-årig mand med at få en regning på 59.391 kroner. Han sprang kun iført badebukser ud fra lavbroen på Storebælt og havde bedt en kammerat filme optrinnet, men bilister slog alarm, og manden kom til at betale udgiften til en redningshelikopter, der blev sendt i luften.

I sagen fra Christiansminde var der tilmed alkohol involveret. Den 33-årige havde ifølge politikommissæren siddet på stranden med en gruppe unge mennesker og drukket en masse øl.

- Han var på besøg hos én af dem i Svendborg, og da de sidder der, føler han åbenbart trang til en sejltur, fortæller Anders Lundegaard.

Firmaet Lifeplan Kajak & Friluftsliv holder kurser og lejer kajakker ud med udgangspunkt fra hotellet, og den 33-årige indfinder sig i hotellets reception med et ønske om at leje en kajak. Her bliver han imidlertid afvist - både fordi kajakudlejningen er lukket, og fordi han er fuld.