Efter stor politiaktion: Forskanset mand hårdt såret - betjent skudt i overarmen

Mand, der havde forskanset sig med våben ved Bjerreby, er hårdt såret af politiet. Betjent blev ramt af skud i overarmen under politiets aktion

Også en betjent er såret. Han blev i forbindelse med politiets aktion ramt af et skud i overarmen, men har det efter omstændighederne godt, lyder det.

Vidner evakueret

Det hele startede klokken 13.13, hvor Fyns Politi fik en anmeldelse om, at en mand havde truet personer ved sin adresse ved Bjerreby på Tåsinge, og at manden var i besiddelse af våben. Derfor indrammede politiet et større område omkring en ejendom på Bjerrebyvej, hvor manden havde forskanset sig.

Naboer blev evakueret, og en af dem var Lotte Hansen.

- Politiet kom løbende ind til os med våben og sagde, at vi skulle forlade grunden, og det skulle gå stærkt, fortæller hun.

Omkring klokken 14 blev hun evakueret sammen med sin mand, hund og tre ansatte fra Tåsinge Kokillestøberi, som derefter sad i en grøftekant 200 meter derfra.

Hun fortæller, at naboen havde skudt ud ad vinduet.