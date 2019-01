Efter støtte på 350.000: Ridelav arbejder videre med nye skovstier på Thurø

Jonna Stripp (i midten) er formand for Thurø Ridelaug. Tidligere i år fik ridelauget 350.000 kroner fra Friluftsrådet til at etablere ridestier i skovene på Thurø. Men der mangler stadig knap en million, før drømmen kan realiseres. Foto: Katrine Becher Damkjær

Thurø Ridelaug fik tidligere i år støtte på 350.000 kroner fra Friluftsrådet til et projekt med nye ridestier i skovene på Thurø. Det er mange penge, men der mangler stadig knap 1 million kroner, før projektet kan føres ud i livet. Formand for ridelavet er optimistisk.

Grasten: Træerne i Fredskoven er helt nøgne, og løvet er for længst blæst af og ligger nu som en dyne henover skovbunden. Mellem træerne kommer Jonna Stripp, Inger Schlichtkrull og Ingela Werth ridende på hver deres islandske hest. De er alle med i Thurø Ridelaug, og når tiden er til det, rider de ture sammen i skovene på Thurø. Men stierne kunne være i bedre stand. Det mener Jonna Stripp, der er formand i Thurø Ridelaug. - Sikkerhedsmæssigt er stierne ikke gode. Hverken for vores heste eller os, siger hun. Og man forstår hende, når man går en tur gennem Fredskoven. Flere steder er stierne ujævne, der ligger sten og brokker, træernes rødder stikker frem, og smat og mudder skaber et blødt morads, der ikke er det optimale underlag at færdes på - især for heste. - Der er selvfølgelig forskellige behov, og vi kan sagtens skridte rundt i skoven og komme rundt sikkert og fint. Den ene ting er de mange rødder, sten og brokker og det bløde underlag, der gør, at vi kun kan skridte rundt. Det andet er, at der ikke er ret mange kilometer sti, så vi har ikke ret mange muligheder her, siger Jonna Stripp.

Ud i naturen til hest og til fods Thurø Ridelaug står bag projektet med ridestier i skovene på Thurø.Projektet omfatter et 7,3 kilometer langt stisystem i Fredskoven, Østerskoven og Smørmoseskoven på Thurø.



Budgettet er på 1,3 millioner kroner og skal foruden etablering af stierne også gå til bord og bænke-sæt, folderkasser, bomme og skiltning.



Stierne skal som udgangspunkt være to meter brede.



Tidligere i år fik Thurø Ridelaug 350.000 kroner i støtte fra Friluftsrådet.



Ifølge projektbeskrivelsen forventes etableringen af ridestierne påbegyndt til maj næste år, og ridestierne skal stå færdige ved udgangen af oktober.

Jonna Stripp (forrest) efterfulgt af Ingela Werth og Inger Schlichtkrull er alle med i Thurø Ridelaug. De mangler stadig knap en million kroner til at realisere projektet med nye, forbedrede ridestier i skovene på Thurø. Foto: Katrine Becher Damkjær

Til hest og til fods Det vil ridelavet have ændret. Derfor begyndte de tidligere i år at søge fondspenge til projektet med parolen "Ud i naturen til hest og til fods". Projektet går ud på at få etableret et 7,3 kilometer langt system af ridestier, der skal gå gennem Fredskoven, Østerskoven og Smørmoseskoven langs Thurøs sydlige og østlige kyster. Foruden etablering af stierne er der i projektet også en plan om bord og bænke-sæt, skilte, folderkasser og bomme, de besøgende kan binde hesten til, når den medbragte madpakke skal nydes. Den sorte islænder, Jøkull, som Jonna Stripp sidder på, pruster lidt og træder videre på stien. Ingela Werth, der i dag rider på hesten Sara, er stukket i forvejen, og helt bagerst kommer Gæfa med Inger Schlichtkrull på ryggen. - De ujævne stier var vores udgangspunkt for projektet. Og jeg tror også, at det er i skovens interesse, at der kommer bedre stier, siger Inger Schlichtkrull. Arbejdet med at planlægge projektet og søge fonde er frivilligt, og det kommer vedligeholdelsen af stierne også til at blive, når projektet realiseres. Inger Schlichtkrull har allerede en drøm for, hvordan det kan tage sig ud. - Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne have en dag ligesom strandrensningsdagene, hvor vi rydder op i skoven i stedet. Så kunne vi gå og hygge os med det i fællesskab, siger hun.

Velvilje fra ejerne De tre skove er privatejet fællesskov, hvor flere lodsejere ejer dele af skoven. På skovejernes generalforsamling tidligere i december kunne ridelavet fremlægge planerne for stierne, og stemningen her var positiv, fortæller Jonna Stripp. - Der var bred enighed om projektet med stierne. Vi har fra starten været i dialog med skovejerne om projektet, og det har også udviklet det fra at være mest centreret om bedre forhold for hestene til at være bredere defineret, så flere får glæde af det, siger hun. Derfor har ridelavet bevæget projektet væk fra at fokusere på ridestier til nu at favne bredere, så alle kan få glæde af de nyanlagte stier, der kommer til løber gennem skovene. Og det er Jonna Stripp glad for. - Vi har en skøn natur her på Thurø med både skov og havet lige ved siden af. Derfor vil stierne også være til stor glæde for alle, er jeg overbevist om, siger hun.

Optimisme trods pengemangel Budgettet er på 1,3 millioner kroner, og tidligere i år kom de første penge i hus, da Friluftsrådet valgte at støtte projektet med 350.000 kroner. Der er stadig et stykke vej, men Jonna Stripp og Inger Schlichtkrull er fortrøstningsfulde. - Jeg har helt klart tillid til, at alle pengene ligger der, inden de tre år er gået, siger Jonna Stripp, der suppleres Inger Schlichtkrull: - Vi får en masse positive tilkendegivelser fra alle kanter, og det giver blod på tanden i forhold til at klø på. Her i år missede vi et par deadlines for fonde, men vi er helt klar til at søge videre næste år, siger hun, inden Jonna Stripp indskyder: - Og nu har vi fået tilsagn om de første penge fra Friluftsrådet, så nu kan vi også søge LAG-midlerne, siger Jonna Stripp.