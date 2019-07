Efter skuddrama på Tåsinge: Såret betjent opereret i armen

Bjerreby: Den politibetjent, der blev ramt af et skud i armen i forbindelse med et skuddrama i Bjerreby på Tåsinge tirsdag eftermiddag, er blevet opereret onsdag formiddag.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at betjenten er blevet opereret for sine skader i armen og stadig er indlagt.

Ved det fire timer lange skuddrama blev en 53-årig lokal mand også alvorlig kvæstet af skud. Han havde forskanset sig i sit hus på Bjerrebyvej med flere våben, og han endte med at blive skudt af politiet. Han blev efter skudepisoden erklæret uden for livsfare og lagt i kunstig koma.

Den 53-årige mand er nu sigtet for med skud at have forsøgt at dræbe en politibetjent. Han bliver fremstillet ved et grundlovsforhør onsdag klokken 14, men han kan af lægelige årsager ikke deltage i retsmødet.

Politikommissær Jack Liedecke fra Fyns Politi har overfor Fyns Amts Avis forklaret, at det formentlig var interne familieproblemer, der var årsag til, at manden forskansede sig i ejendommen.