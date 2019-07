Efter skuddrama på Tåsinge: 53-årig sigtet for drabsforsøg på betjent

En 53-årig bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør. Han er sigtet for forsøg på drab på en betjent ved tirsdagens politiaktion på Tåsinge.

Bjerreby: En 53-årig mand fra Bjerreby på Tåsinge bliver onsdag fremstillet ved et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg.

Ifølge Brian Dybdahl, der er senioranklager ved Fyns Politi, vil den 53-årige blive begæret varetægtsfængslet for forsøg på drab på en betjent ved tirsdagens politiaktion ved Bjerreby.

Og gå i detaljer vil senioranklageren ikke.

- Af hensyn til efterforskningen vil jeg begære dørlukning, siger senioranklageren.

Politiet modtog klokken 13.13 en anmeldelse om, at en mand havde truet en person på en adresse i Bjerreby, og ved den efterfølgende politiaktion blev der affyret i alt 11 skud.

Et af dem ramte en betjent i armen, og også den 53-årige mand blev såret.

Senere tirsdag blev han meldt uden for livsfare og lagt i kunstig koma, og det var onsdag formiddag ikke muligt at få noget entydigt at vide om hans tilstand.

- Men det, jeg har fået at vide, er, at han af lægelige årsager ikke vil kunne deltage i grundlovsforhøret, siger Brian Dybdahl.

Grundlovsforhøret bliver holdt klokken 14.