Efter regn af klager: Klubhusbyggeri overholder alle regler

Sådan kommer SAS's nye klubhus til at se ud på en opdateret tegning. Det kan være svært at se på tegningen, men stendiget slår et knæk der, hvor klubhuset opføres. Illustration: C&W Arkitekter

Svendborg Amatør Sejlklubs nye klubhus opføres inden for det afsatte byggefelt. Gammel skitse har skabt forvirring og resulteret i klager og undren fra borgerne.

Svendborg: Svendborg Amatør Sejlklubs nye klubhusbyggeri til fem millioner kroner lever op til alle love og regler. Det fastslår klubbens formand, Per Ingemann, og han støttes af både afdelingsleder i Svendborg Kommune Rasmus Fristed og entreprenør Carsten Knudsen, der opfører klubhuset for sejlklubben. Sidstnævnte sendte dog onsdag en landmåler ud for at dobbelttjekke, at lokalplanen bliver overholdt. - Og der er ingen problemer. Vi har fået dokumenteret, at vi bygger inden for byggefeltet, og at der ikke er lavet fejl, så vi fortsætter byggeriet, siger Carsten Knudsen fra Tømrer og Snedkerfirmaet Carsten Knudsen.

Det er denne skitse (nederst), der fik flere borgere til at reagere, fordi klubhuset ligger bag stendiget, mens der i virkelighedens verden bygges foran stendiget (som det ses på det øverste foto). Skitsen er dog ikke opdateret, og nu har en landmåler dokumenteret, at der bygges indenfor byggefeltet.

Kan få store konsekvenser Det var en artikel og en skitsetegning, der blev bragt i Fyns Amts Avis i sidste uge, der skabte usikkerhed om lovligheden. På skitsen er det nye klubhus placeret bag en stensætning på stranden ved Færgevej, men i virkelighedens verden er stensætningen nu fjernet, og der er bygget en halv meters penge ud over stensætningen. Det har betydet, at både Fyns Amts Avis, sejlklubben og Svendborg Kommune har fået henvendelser fra borgere, der har sat spørgsmålstegn ved lovligheden af byggeriet. Afdelingsleder Rasmus Fristed fortæller, at kommunen reagerede på en henvendelse fra en nabo og en lokalpolitiker. - Vi undersøgte sagen med det samme, for er der hold i henvendelserne, gælder det om at skride ind så tidligt som muligt i processen, så man ikke opfører en bygning i strid med reglerne, siger Rasmus Fristed. Kommunen vurderede dog ikke, at der var noget at komme efter, men man anbefalede alligevel, at bygherren fik sagen dobbelttjekket hos en landmåler. - Det anbefalede vi, fordi de økonomiske konsekvenser kan være meget store, hvis man opfører en bygning forkert, siger Rasmus Fristed. Sejlklubbens formand, Per Ingemann, forklarer, at den skitse, der blev bragt i Fyns Amts Avis, er af ældre dato, og at projektet siden er lavet om. - Tegningen er fra en tidlig fase, men projektet er rettet til flere gange siden, siger Per Ingemann. Det nye klubhus får en terrasse, der går ud over stendiget, men stendiget bliver siden genopført en smule tættere på stranden i en version, der slår en bue ved klubhuset.

Svendborg Amatør Sejlklubs nye klubhus opføres hvor det gamle klubhus lå på stranden ved den runde lystbådehavn, men der bygges en smule ud over stendiget, som genetableres i denne form. Illustration: C&W Arkitekter

Må bygge en meter længere ud Lokalplanen for området er fra 2009, og det fremgår af planen, at det er tilladt at bygge ud over stensætningen. Formand for Teknik- og Erhvervsudvalget Flemming Madsen (S) har også fået henvendelser om byggeriet, og han forstår godt borgernes undren. - Folk har jo opfattet det sådan, at det er stengærdet, der er grænsen for lokalplanen, og det kan jeg godt forstå, men det er faktisk muligt at bygge omkring en meter længere ud mod kysten, siger Flemming Madsen. Han forklarer, at grænsen går i en lige linje fra den nærliggende kioskbygning og hen langs stranden. Klubhuset skulle have været taget i brug til nytår, men er blevet forsinket, og indvielsen er nu udsat til maj. A.P. Møller Fonden har støttet projektet med en donation på fire millioner kroner.