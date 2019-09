Det politiske slagsmål om Klosterplads betyder, at forskønnelsen af Frederiksgade bliver et halvt år forsinket.

Svendborg: De seneste ugers politiske blæst om omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade får nu betydning for tidsplanen for projektet, der skal forbinde by og havn via rekreative byrum.

Forskønnelsen af Frederiksgade skulle efter planen have været gennemført i løbet af foråret 2020, så den var klar til restaurationernes højsæson, men den plan er nu gået i vasken. Man sigter i stedet efter, at anlægsarbejdet skal starte i september 2020.

Flemming Madsen (S), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget, forklarer, at man ikke kan nå at blive færdig før højsæsonen, og derfor udskyder arbejdet i et halvt år.

- Hvis vi rykker det i et par måneder, kommer vi til at arbejde hen over sommeren, og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt at grave en gade med restauranter og udeservering op om sommeren, siger Flemming Madsen.