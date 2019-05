Efter ødelæggelserne: Historisk bryghus-portal står klar til efteråret

Svendborg: Man skal formentlig frem til omkring 1. november, før det historiske indgangsparti til det gamle Svendborg Bryghus igen ligner sig selv.

Det vurderer Lars Bang-Nielsen fra ejendomsselskabet Bangfeldhus, der ejer en del af området ved det gamle bryghus.

- Buen er bevaringsværdig og for at være sikker på, at vi ikke gør noget forkert, og at alle regler bliver overholdt, så får vi en arkitekt med forstand på det her til at køre processen, siger Lars Bang-Nielsen.