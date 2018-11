Efter ministerbesøg: Løsning på vej i strid om udsat boligområde

Ny ghettoplan truer fremtiden for to daginstitutioner i Skovparken-området, og nu forsøger byrådet at redde institutionerne.

- Vi havde et fint møde, og ministeren var meget forstående overfor, at der skulle finde en løsning, der kan føre til en dispensation i forhold til de to institutioner, siger Bo Hansen.

To mulige løsninger

Det er en landspolitisk aftale, der har truet med at lukke Byparkens Vuggestue og Børnegårdens Byparken, som er placeret i det udsatte boligområde Skovparken i den nordøstlige del af Svendborg.

Ghettoaftalen indebærer, at ingen børnehaver eller vuggestuer i løbet af et år må optage mere end 30 procent børn fra et udsat boligområde, og de to institutioner i Svendborg henter i dag henholdsvis 33 og 37 procent børn fra Skovparken.

Det har truet de to institutioner, men på mødet i ministeriet var Mai Mercado åben for en løsning. Bo Hansen fortæller, at en mulighed er at udmatrikulere de to daginstitutioner fra selve Skovparken, mens en anden mulighed er at fravige fra kravet om, at forældrene skal have to forskellige tilbud om en institutionsplads.

- Det ligger i aftalen, at man skal have både et tilbud inden for og et uden for området, og vi frygter, at mange vil vælge institutionerne uden for området. Her var ministeren åben for en dispensation, fortæller Bo Hansen, der dog tilføjer, at han ikke kom hjem fra mødet med garantier.

- Nej, vi fik ingen løfter, men vi mødte en lyttende minister, der var parat til at finde en løsning på denne her problematik. Vi kan ende i en situation, hvor vi skal ud at bruge 25 millioner på en ny institution 800 meter fra to velfungerende institutioner, og det viste hun forståelse for, siger borgmesteren.