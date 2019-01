Efter lang parkeringsdiskussion: Byråd frigav millioner til byfornyelse ved banegården

Byfornyelsesprojektet skal gøre Frederiksgade og Klosterplads mere sikkert for bløde trafikanter og mere attraktivt at opholde sig i. Det var alle enige om. Men at der kan forsvinde omkring 25 korttids-parkeringspladser, fik byrødderne til at splittes med Venstre som bannerførere for at bevare parkeringspladserne.

Svendborg: Byfornyelsen omkring banegården i Svendborg kan komme videre. Men ikke uden en timelang diskussion i byrådet, forud for at 21 af 29 byrådsmedlemmer sagde ja til, at det kan frigive 3,5 millioner kroner fra anlægsbudgettet til projektet Liv i min by.

I forbindelse med områdefornyelsen kaldet Liv i min By på Klosterplads og i Frederiksgade vil der ifølge de foreløbige tegninger blive nedlagt cirka 25 korttids-parkeringspladser. På Klosterplads forsvinder alle ni pladser foran Sydbank, og på vejen foran banegården bliver 4 af de omkring 15 pladser bevaret.Der vil fremover være to taxaholdepladser mindre, fra otte til seks, mens der skal være seks pladser til afsætning og påstigning i stedet de fire, som er i dag. I Frederiksgade bliver de fem-seks pladser foran Mueis og Vildas Vafler nedlagt, mens der ifølge tegninger bliver en parkeringsplads mere i Frederiksgade. I området bag banegården - på den anden side af skinnerne - vil der være det samme antal parkeringspladser. Syv er private, 44 er betalingsparkering og 24 er korttidsparkering. De knap 3,5 millioner kroner, som blev frigivet på byrådsmødet går til rådgivning om Klosterplads og Frederiksgade (1,9 millioner), aktiviteter (470.000), grønne byrum (230.000) og administration og lokaler (850.000) Kilde: Områdeforum

Torvet og Klosterplads forskellige

Det gjorde de så med Socialdemokraterne, SF, Alternativet, Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og løsgængerne Morten S. Petersen og Jesper Larsen, der stemte for, at man arbejder videre med det arbejde, som styregruppen kaldet Områdeforum bestående af borgere, interessenter og politikere har lagt op til.

Heri forsvinder næsten alle korttidsparkeringspladser på Klosterplads. Det er dels foran Sydbank og dels foran banegården i begge køreretninger. Kun fire vil være tilbage, og det kritiserede Venstre. Blandt andet gruppeformand Lars Erik Hornemann (V), som skød på de fire politikere - Niels Christian Nielsen (S), Flemming Madsen (S), Jens Munk (løsgænger) og Palle Fischer (K) - der sidder i styregruppen:

- De måtte om nogen vide, at hvis der skulle være bred opbakning, så skulle man ikke bare acceptere og kun fremlægge en model, hvor parkeringspladserne er væk med et pennestrøg, sagde Lars Erik Hornemann.

I stedet fremlagde Venstre et forslag om, at man i det videre forløb skulle finde alternativer med flest mulige parkeringspladser, samt at man skulle skære ned på en 1,9 millioner kroner stor post til konsulenter, som partiet maksimalt ville betale 1,5 millioner.

Jens Erik Laulund Skotte (EL) havde svært ved at forstå, hvorfor parkering og byrumsprojektet skulle kobles sammen.

- Det er et hamrende godt projekt, og så handler den her diskussion om korttidsparkering. Ikke langtidsparkering. Jeg kunne godt sætte mig ind i diskussionen om parkering på Torvet, men i den her kan jeg ikke se sammenhængen.

Henrik Nielsen (K) - som ellers har stået last og brast med Venstre i diskussionen om parkeringspladser på Torvet - sagde også, at Torvet og Klosterplads er to forskellige størrelser:

- Et rigt handelsliv består af andet end parkeringspladser. Og når vi snakker korttidsparkering, forestiller man sig vel ikke, at man kører til Rosengårdscenteret i stedet. Man kan ikke nå at omsætte for meget i en butik, hvis man parkerer i et kvarter eller en halv time.

Venstres Per Nykjær Jensen påpegede, at det rigtig nok er forskel på Torvet og Klosterplads.

- Når vi taler med forretningsdrivende, så fortæller de om massiv handel i frokostpausen og efter arbejde. At man ikke vil acceptere, at de forretningsdrivende ved mest om deres handel, synes jeg, er toparrogant. Jeg håber, vi kan fortsætter det gode arbejde med byfornyelse, men det skal ikke systematisk gå ud over parkering.