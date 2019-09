Efter intern redegørelse: Hornemann vil lukke sag om Klosterplads

- Det kan jeg ikke vide, men jeg har tillid til, at vi har fået alle informationer. Det er jeg nødt til at have, for ellers er det svært at arbejde i organisationen. Så det tror jeg på, siger Lars Erik Hornemann.

- Der var ikke opbakning til at gå dybere med den sag, og jeg har også tillid til, at når vi nu har fået denne her redegørelse, så er det sådan, det hænger samme. Vi er alle blevet klogere - også medarbejderne - som skal være meget opmærksomme på, at alle oplysninger kommer frem til den politisk behandling, siger Lars Erik Hornemann.

I en intern redegørelse tager en medarbejder i forvaltningen hele ansvaret for, at notatet aldrig nåede frem til politikerne, og Venstres gruppeformand Lars Erik Hornemann lægger nu op til, at sagen slutter med redegørelsen.

Betydning for p-pladser

Lars Erik Hornemann betragter notatet som en skriftlig udgave af den undskyldning, som kommunaldirektør Erik Bendorf serverede for politikerne i Økonomiudvalget på et møde den 20. august. Forud for mødet havde Venstre dokumenteret, at et notat fra politiet aldrig var blevet fremlagt for politikerne, og at det reelt var årsag til, at muligheden for at bevare et mindre antal parkeringspladser ved Sydbank på Klosterplads var fejet af banen.

Svendborg Kommune betragter redegørelsen som et internt notat og har derfor nægtet at udlevere det til pressen, men Lars Erik Hornemann vil gerne afsløre konklusionen.

- Konklusionen er, at der var én medarbejder, der ikke mente, notatet var vigtig viden at bringe videre. Der har ikke været nogen korrespondance til det politiske niveau, og det har heller ikke været lagt frem for Områdeforum, så vi må sige, at fejlen alene hviler på skuldrene af en medarbejder, siger Lars Erik Hornemann.

Borgmester Bo Hansen (S) lagde i kølvandet på sagen op til en formandsrokade i byrådet, hvor Lars Erik Hornemann er udset til at overtage det konfliktfyldte teknik- og erhvervsudvalg fra Flemming Madsen (S), der i stedet skal være formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Modellen blev diskuteret på et møde på borgmesterkontoret onsdag eftermiddag, og der er lagt op til, at der skal træffes en endelig afgørelse på et nyt møde mandag morgen.