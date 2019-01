Efter heltedåd i havnen sidste vinter: Redningsmand hædret med medalje og priser

Da Jesper W. Jørgensen i februar 2018 sprang i det iskolde vand i havnen i Svendborg, var det for at redde en ung mand op. Nu har han fået både en medalje og to priser.

Indstillingen til prisen kommer fra den 18-årige selv og hans forældre, og det er forældrene og den 18-årige mand, der hen over sommeren besluttede at indstille Jesper W. Jørgensen, fortæller moren til den 18-årige, der ønsker at være anonym.

- Det er da dejligt at få den. Det er jeg meget glad for, siger han.

Det har nu kastet en hæder af sig, da Jesper W. Jørgensen for nylig blev udnævnt som en af 2018's helte af Carnegies Belønningsfond for Heltemod.

Carnegies Belønningsfond for Heltemod er stiftet i 1911 og er den danske udgave af den amerikanske fond Carnegie Hero Fond Comission.Fonden er opkaldt efter stifter Andrew Carnegie. Formålet er at belønne danskere, der har udvist heltemod ved - med fare for eget liv - at redde andre. Modtagere af prisen får en medalje samt et økonomisk beløb, der varierer i størrelse. I Jesper W. Jørgensens tilfælde var det 25.000 kroner, mens sønnen Emil fik 10.000 kroner af fonden. Ud over den danske udgave af fonden er der også Carnegiefonde i lande som Tyskland, Sverige, Frankrig, Holland og USA.

- Desværre er det nok ikke sidste gang

Foruden prisen og medaljen fra Carnegies Belønningsfond fik Jesper W. Jørgensen også en hædersbevisning i form af 25.000 kroner fra Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond. Indstillingen til prisen var dog ikke fra den 18-åriges forældre, som tilfældet var ved Carnegie-prisen. Jesper W. Jørgensen tror, det var en optræden i tv umiddelbart efter redningsaktionen, der rettede opmærksomheden på ham og sønnen Emil.

- Jeg tror, det var i Go' Morgen Danmark, at nogen fra bestyrelsen så os og indstillede os, siger Jesper W. Jørgensen, der sammen med sønnen Emil fik 25.000 kroner hver fra fonden i efteråret sidste år.

Men selv om der fulgte penge med priserne fra de to fonde, er det ikke det, der fylder for redningsmanden.

- Selv om der stod en mand og tilbød 50.000 for at hoppe i vandet i fem minutter, så havde jeg ikke gjort det. Jeg hoppede i vandet to gange, og det var ikke for penge. Det var, fordi det var nødvendigt, siger Jesper W. Jørgensen.

Opmærksomheden på selve redningsaktionen har han forsøgt at udnytte, og håbet er, at en lignende redningsaktion i fremtiden ikke bliver nødvendig.

- Vi skal passe på hinanden, og så skal havnene sørge for at få hævet sikkerheden. Det er et generelt problem, jeg ser i det meste af landet, siger Jesper W. Jørgensen, der dog ikke tror, at redningsaktionen i februar sidste år bliver den sidste af sin slags.

- Desværre er det nok ikke sidste gang, jeg skal hive nogen op af vandet, siger han.