Nattefrost i løbet af foråret er årsagen til at sydfynsk æbleavler forventer ringere høst end normalt.

Vejstrup: Sidste år bugnede træerne med æbler. I år ser det anderledes ud. Æbleavler Niels Mortensen i Vejstrup vurderer, at æblehøsten i år vil blive ringere, end den plejer. - Jeg regner med, at vi kommer til at høste 60-70 procent af normaludbyttet, siger han og forklarer hvorfor: - Det skyldes simpelthen, at vi havde frost i løbet af foråret helt hen i april og maj, mens æbletræerne blomstrer. Det kan de ikke tåle. Det er faktisk meget atypisk. Så mange frostnætter har vi sjældent, siger han og medgiver, at han er lidt træt af det. Han fortæller, at udfordringen med forårsfrost har ramt meget lokalt, og at han ikke er hårdest ramt. Han peger desuden på, at det er den diametrale modsætning af sidste års rekordhøst, hvor træerne bugnede. - Men der havde vi så bare det problem, at vi havde svært ved at afsætte de mange æbler på grund af, at høsten var så god i både Danmark og Europa.

Æbler og pærer Niels Mortensen driver 43 hektar i Vejstrup med æble- og pæreproduktion.I alt har han cirka 100.000 frugttræer. Det kolde forår var dog hårdt ved blomsterne på træerne, da æbletræerne sprang ud, og han vurderer at høsten bliver 60 til 70 procent at normaludbyttet.

For to år siden var frosten også hård ved æblerne. Dengang viste Niels Mortensen, hvordan blomsterne på træerne tager skade af frost. Skærer man blomsterknoppen over på tværs, kan man se, at flere af de enkelte knopper er brune inden i. De bliver ikke til æbler, og det er nattefrostens skyld. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Smed æbler ud Faktisk høstede han så mange æbler sidste og havde så svært ved at få dem afsat til dagligvarebutikkerne, at han blev nødt til at smide en del af sidste års høst ud. - Ja, det var da noget ærgerligt, eftersom vi jo havde brugt energi på at køle dem på lageret. En rum tid endda, for først i juni stod det klart, at han ikke skulle gøre sig forhåbninger om at få tømt sine lagre inden dette års høst. - Og så er det jo bare at få slukket for det hele og få kørt æblerne ud, siger han og fortæller, at han i alt måtte smide 100 tons æbler ud, hvoraf en del blev til biogas.

Dunkel udsigt Helt grelt tegner æblehøsten hos den økologiske landmand, Karl Kampp, der sammen med sin hustru Majbritt Nielsen driver Fårehavegård, hvor de ud over æbler også har kvæg på den nordlige side af Tved. - Det ser ud til, at vi kommer til at høste helt nede omkring 20 procent af normaludbyttet. Jeg har aldrig oplevet, at det har set så slemt ud, siger Karl Kampp, selvom høsten i 2017 bestemt heller ikke var noget at råbe hurra for. Også han peger på, at frosten har været hård ved æbletræerne. Det kombineret med en tør vinter og tidligt forår har ikke været gavnligt, konstaterer han. Han forklarer ligesom Niels Mortensen, at frostskaderne kan være meget lokale. - Jeg har en kollega omkring Broby, der regner med at høste cirka 30 procent af normaludbyttet, mens der er andre med plantager tættere på vandet, hvor temperaturen ofte er lidt højere, som ikke er synderligt ramt. - Jo, det er ærgerligt, men hvad kan vi gøre. Vi plukker de æbler der er, og i år nøjes vi så med at ansætte en enkelt plukker til forskel fra sidste år, hvor vi havde tre, siger han.