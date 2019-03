Lundeborg: Natten til tirsdag den 5. marts blev der efter flere forsøg stjålet diesel fra en olietank tilhørende Fiskesalgsforeningen ved havneområdet i Lundeborg, skriver Fyns Politi i døgnrapporten.

Først havde man forsøgt at bryde ind gennem døren, hvilket viste sig for svært. Derefter blev døren til et cykelrum brudt op formentlig med et koben, og ad den vej blev der skabt adgang til olierummet.

Det fremgår også af døgnrapporten, at tremmerne foran et af vinduerne var fjernet, og at starteren til oliemaskinen var slået i stykker. Formentlig fordi nøglen ikke sad i.

Herefter var olietanken blevet tømt for diesel. Mængden vides endnu ikke. /rashe