Efter elevernes hærværk: Ledelsen på efterskolen i Oure kigger sig grundigt i spejlet

Natten til mandag generede en gruppe elever fra Oure Efterskole elever på den nærliggende Vejstrup Efterskole. Nu er forstanderen på efterskolen i Oure, Carsten Petersen, i gang med at komme til bunds i sagen og ikke mindst i gang med at kigge indad.

Svendborg: Har I fundet ud af, hvem det var og om de skal sendes hjem?

- Vi arbejder stenhårdt på at finde ud af det, og der kommer hele tiden nye informationer, og det bliver ikke afsluttet på to dage det her, for nu vil vi til bunds i det, det har vi lovet os selv. Det er vigtigt for omverdenen og ikke mindst for os selv, at vi får taget de rette skridt.

Hvad mener du med at komme til bunds?

- Hvis man siger, der måske er en 20-30 elever, der har været inde på Vejstrup Efterskole, så er det jo ikke noget, man kan smide nogen hjem på, når de har været maskeret og gået med hætter. Der er vi nødt til at gå i dybden, foretage nogle interview og få fat i nogle elever, så vi kan kredse ind, hvem det er. Det ville jo have været nemt, hvis vi bare havde taget dem i det. Men det har vi ikke, så derfor er vi i gang med et udredningsarbejde.

Men har I ikke bare bedt eleverne, der var med til det om at melde sig selv?

- Jo, det har vi, men så nemt går det altså ikke.

Af den gruppe af elever, der var inde på Vejstrup Efterskole, risikerer de alle at blive smidt hjem? Det er jo en omfangsrig sanktion, der også går ud over jeres indtjening?

- Nu ved jeg jo endnu ikke, hvor mange af dem, der bliver smidt hjem, men det er i hvert fald ikke et spørgsmål om, hvorvidt det er omfangsrigt eller ej, for det er det for alvorligt til. Og jeg tror, at hvis vi beholder nogle af gangsterne på skolen, fordi vi gerne vil have de penge hjem, så ville det være et rigtig skidt signal at sende. Det er slet ikke pengene, det handler om for os.

Da jeg gik på efterskole, kunne man blive smidt hjem på en tænker; altså så skulle man bare hjem og tænke sig om. Bruger I det?

- Der er en 12-15 stykker, der er hjemme på en tænker lige nu. Men det handler også om, at vi skal tage hensyn til både de pågældende elever og forældre og skolen, for vi skal have argumenterne på plads, inden vi skrider til egentlig hjemsendelse.

Altså for ikke at risikere at komme til at smide den forkerte hjem?

- Lige nøjagtig ja.

Der er nok mange, der undrer sig over, hvordan det her overhovedet kunne ske. Kan du sætte ord på det?

- Vi undres jo også over, hvad det er, der er sket. Vi er glade for, at det kun er en relativt lille gruppe, der har været bannerfører for det her. Vi har det store spejl fremme lige nu. Vi kigger os grundigt i spejlet og tænker: Hvad er det, vi ikke har opdaget? Har vi svigtet? Er der nogle ting, vi skal ændre fuldstændig? Og det er også noget, man ikke bare lige gør over en formiddag. Men jeg kan love dig, der bliver ændret på tingene.

Hvad mener du med svigtet?

- Jeg sad og snakkede med Michael Bjørn (forstander på Vejstrup Efterskole, red.) i går, vi er jo en samarbejdsskole med Vejstrup Efterskole og har det fortrinligt med hinanden. Men vi talte om, hvorvidt vi har været tilstrækkeligt opmærksomme på signalerne fra de to elevgrupper.

Hvad siger forældrene? For du må næsten have talt med mange af dem det forgangne døgn?

- Det har jeg, og de bakker op om, at vi håndterer det her. Det er nogle flotte reaktioner, vi får fra dem. Men de er samtidigt også spørgende. Men generelt bakker forældrene os op i, at vi kan håndtere det her.

Hvad siger du til forældrene?

- Nu skal vi huske på, at det her ikke er et generelt billede, for så skulle man gå hjem og slå hovedet ind i væggen. Men det er det ikke. Det er overraskende, og selvfølgelig er jeg stensikker på, at forældrene kan have tillid til os. Og det skal vi så vise dem, at de gør ret i at have.

Frygter du, at det her kan betyde, at færre søger mod jeres efterskole?

- Puha, det tror jeg ikke, at det kommer til at betyde, men jeg kan jo ikke sige det. Jeg tror - og det håber jeg virkelig - at folk har tillid til os, for det, vi arbejder med, og som vi har arbejdet med i rigtig mange år, er jo ikke noget, der bare ændrer sig over en nat. Vi er ramt, men jeg er sikker på, at man kan have fuld tillid til os.