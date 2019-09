Efter debat om tilskud på 650.000 kroner: Kommunen må gerne give penge til nyt kvindekrisecenter

Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg har søgt svar hos ministeriet om, hvorvidt en kommune må lægge finanser til et privat tilbud. Det kommer ud af en ansøgning fra foreningen Sydfyns Krisecenter, der anmoder kommunen om 650.000 til etablering af et kvindekrisecenter. Svaret er kommet, men udvalgsformand Hanne Klit (S) mener stadig ikke, at kommunen skal give tilskud.

Svendborg: - Der ses ikke at være noget til hinder for, at en kommunalbestyrelse kan yde et etableringstilskud eller anden form for drifttilskud til et privat tilbud efter serviceloven.

Sådan lyder et udsnit af det svar, som Social- og Indenrigsministeriet har givet til Svendborg Kommune. Foreningen Sydfyns Krisecenters har nemlig sendt en ansøgning til Svendborg Kommune om at få 650.000 kroner. Kvindekrisecenteret vil nemlig gerne etablere sig i Svendborg, men mangler penge til at starte det op.

I forlængelse af foreningens ansøgning har Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune søgt svar på, hvorvidt det er lovligt, at en kommune må give et økonomisk bidrag til et privat drevet tilbud.

Svaret fra ministeriet fortæller nu, at en kommune gerne må indgå aftale med et privat tilbud om finansiel støtte.

Udvalgsformand Hanne Klit (S) er glad for, at der nu er kommet klart svar.

- Der er ikke noget lovgivningsmæssigt, der forhindrer os I at støtte det. Jeg synes, det er godt, at vi har fået det undersøgt, og nu har fået et svar. Det gør den politiske diskussion mere ren, fortæller Hanne Klit.