Efter bare halvandet år: Nye havecenter-ejere må lukke på grund af sygdom

- Men det stod lynhurtigt klart, at vi jo ikke kan køre det videre, for vores højsæson er der, hvor Jørgen får allermest brug for mig, og vi får brug for at være sammen. Jeg kan ikke overleve at skulle prioritere både vores lille havecenter og at være der for Jørgen, så vi sagde lynhurtigt stop, siger Kitte Eriksen, der skrev beskeden ud til kunderne på facebook sent torsdag eftermiddag.

Men beslutningen krævede alligevel lige en lille omvej i tankerne. Med en samlet stab af fuldtids- og deltidsansatte på 11, gode kunder og et bugnende lager af alt det grønne, der skal sælges i december, virkede det et kort øjeblik uoverskueligt at skulle lukke.

Sådan lyder det fra Kitte Eriksen. For parret har valgt at lukke havecentret hurtigst muligt for at få tid til at være sammen.

- Jørgen og jeg har været sammen, siden jeg var 17 år, og han var 22. Vi har aldrig været fra hinanden og altid haft mulighed for at prioritere os op. Derfor er det også helt naturligt lige nu at træffe den her beslutning om at prioritere os og vores familie op.

Tåsinge: Det er ikke mere end godt en måned siden, at Jørgen og Kitte Eriksen glade kunne relancere havecentret Bo Grønt på Tåsinge. Et nyt skilt, et nyt navn, en ny farve og et moderniseret indre skulle løfte det tidligere konkursramte havecenter ind i en ny og lysere tid.

Et håb om en køber

Parret overtog havecentret i marts 2017, efter at det nogle måneder forinden var gået konkurs under den tidligere ejer. I første omgang kørte de det videre under det gamle navn Bo Grønt, men i sensommeren besluttede de at forlade Bo Grønt-kæden, og 22. oktober relancerede de stedet med det nye navn og det nye orangefarvede skilt, der nu hænger ud til Sundbrovej.

Der kommer det til at hænge lidt endnu, for umiddelbart er planen at bruge december på at få solgt så meget som muligt ud af alt det, der er købt ind til julemåneden. Varerne bliver solgt til 50 procent af prisen, og derefter er det Kitte Eriksens forventning, at centret lukker lillejuleaften, så personalet kan komme hjem til deres familier til jul.

Men hun har et stort håb om, at det ikke bliver havecentrets endeligt. At nogen vil købe stedet og drive det videre, sådan som hun og Jørgen Eriksen har gjort det klar til.

- Det kunne være så fantastisk og en ære for mig, hvis jeg kunne gå forbi om et år eller to og se, at det, vi havde gang i, bare var det helt rigtige. Vi har jo gjort hele havecentret klar til at skyde af sted til foråret. Vi har indkøbt 20 helt nye planteborde, så vi kunne udvide på vores store torv med et kæmpe staude- og rododendronområde, og vi har fået hele stedet praktisk indrettet, så det er overskueligt, når kunderne kommer ind. Det hele var bare linet op, til når vi når 1. marts, siger Kitte Eriksen.

For hende og Jørgen Eriksen bliver foråret et helt andet end det, de havde drømt om.

- Nu skal vi have det lukket ned og selv have det afsluttet psykisk, og derfra er det bare os to. Vi skal nyde hinanden, gå nogle ture og holde hinanden i hånden, siger hun.