Ollerup: Der er nu håb om, at græsset på det store kommunale fællesareal ned mod Ollerup Sø kan blive klippet oftere end i dag. Folk fra Grundejerforeningen Søvang stod i juli frem og klagede over nedskæringerne, og Enhedslisten har i kølvandet på omtalen rejst sagen i Teknik- og Erhvervsudvalget.

Nu er der lagt op til, at kommunens vedligeholdelse af de mange hektar græs skal kulegraves. Det fortæller Flemming Madsen (S), der er formand for udvalget.

- Vores administration vil inden næste sæson danne et overblik over de mange områder, vi råder over, og se, om vi er det rigtige sted, eller om der skal ske ændringer, forklarer Flemming Madsen.

Græsset på den største del af det store fællesareal i Ollerup blev tidligere klippet 16-20 gange om året, men i år er det kun blevet klippet seks gange om året. Det er sket som led i en besparelse på 83.000 kroner om året på vedligeholdelse af kommunens grønne områder. /gru