Efter 108 år: Sydfynsk ugeavis lukker

- Det ser jeg slet ikke for mig. Den Lille Avis udkommer i et område, hvor der i forvejen er tre store ugeaviser, mens der på Ærø ikke er samme konkurrence om annoncekronerne. De annoncører, vi har haft på Den Lille Avis, har været rigtig gode - der er desværre bare ikke nok af dem, siger han.

Mark & Storm udgiver også Ugeavisen Ærø, men Stefan Mark Pedersen ser ikke, at Ugeavisen her vil lide samme skæbne.

- Vi ser på det som selvstændigt produkt, og gennem det sidste år har den ikke kunnet give overskud. Så vi gør det for at vise rettidig omhu, siger han og tilføjer, at det bunder i stigende udgifter til tryk og omdeling, mens annonceindtægterne er faldende.

Ifølge direktør for firmaet bag avisen, Mark & Storm Grafisk, Stefan Mark Pedersen er det for at stoppe, mens legen er god, at det Ringe-baserede firma nu trækker stikket på Den Lille Avis.

Den Lille Avis postomdeles hver uge til husstandene i den tidligere Egebjerg Kommune og i de tilgrænsende områder som Krarup, Kværndrup, Trunderup, V. Åby, Åstrup, Nab og Pejrup.Den Lille Avis udkom første gang i 1910 under navnet "Vester Skerninge og Omegns Avis". Tidligere har den været udgivet af Isager Bogtryk, som Mark & Storm overtog i 2012. Samtidig overtog de også udgivelsen af Den Lille Avis. Avisen har et oplag på knap 8000, oplyser Stefan Mark Pedersen.

Klubformand ærgrer sig over lukning

I et af avisens kerneområder, Vester Skerninge, ærgrer man sig over nyheden. Det fortæller Michael Grube Andersen, der er formand for Vester Skerninge Tennisklub og medlem af Forum 5762. Han fik nyheden om avisens lukning mandag aften, og han ærgrer sig over, at Mark & Storm har valgt at lukke avisen.

- Den vil blive enormt savnet. Den er med til at fortælle de gode historier fra vores område, og den bidrager til den sammenhængskraft, der er vigtig at have i et lokalområde som vores, siger Michael Grube Andersen.

Han har boet størstedelen af sit liv i Vester Skerninge. Og her har Den Lille Avis været fast inventar.

- Den har altid været der, og det er mit indtryk, at alle generationer har glæde af den. Lige fra de ældre, der holder sig opdateret, til børnene der måske ser et billede af sig selv. Så det er ærgerligt, at det nu ser ud til at være slut, siger han og tilføjer, at han håber, der er nogen, der vil føre stafetten videre.

- Jeg håber, der er nogen, der vil drive avisen videre. Jeg har meddelt, at jeg gerne vil deltage i møder for at få noget på benene, men jeg skal ikke være primus motor på projektet, siger han.