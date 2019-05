For fem år siden var Morten Messerschmidt og DF størst ved EP-valget på valgstedet i Ollerup. Søndag vandt SF og Margrethe Auken i Ollerup.

Ollerup: For nogen er der meget langt fra Dansk Folkeparti til SF, men det var den bevægelse, et flertal af vælgerne på valgstedet i Ollerup tog ved søndagens valg til Europa-Parlamentet.

1215 vælgere mødte frem for at stemme i Ollerup, og de 231 satte kryds ud for SF, der med en støtte fra 19,2 procent fik størst opbakning af alle partier og lister.

Ved det tilsvarende valg for fem år siden var Dansk Folkeparti størst af alle med 211 stemmer og en opbakning fra 21,5 procent af vælgerne i Ollerup.

Søndagens valgresultat i Svendborg Kommune viste fremgang for Socialdemokratiet, Venstre og De Radikale. S blev størst med støtte fra 23,2 procent mod Venstres 19,4 procent. Dansk Folkeparti gik fra 25,1 til 10,5 procent - en tendens, der ligner landsresultatet.

Venstres Morten Løkkegaard fik med støtte fra 2894 vælgere flest personlige stemmer af alle. SF's Margrete Auken (2732) og socialdemokraterne Jeppe Kofod (2184) og Christel Schaldemose (2170) fulgte efter.

Den samlede stemmeprocent i Svendborg endte på 66,33 procent mod landsdeltagelsen på 66,0 procent.

Den højeste stemmeprocent i Svendborg var på valgstedet på Drejø, hvor 57 af de i alt 69 stemmeberettigede vælgere mødte frem og sørgede for en rekordhøj deltagelse på 82,61 procent. Lavest var deltagelsen på valgstedet i Nordre, hvor den havnede på 57,02 procent.