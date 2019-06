Med en fælles interesse for det maritime gik Lasse Skriver Møller og Martin Stockholm sammen og skabte en virksomhed. I dag er de otte ansatte. Men de forventer at ansætte endnu flere i takt med, at deres droneskibe bliver færdigudviklet.

Svendborg: - Vi tog på arbejde for et år siden, og nu kommer vi hjem, sagde Lasse Skriver Møller og Martin Stockholm foran en fyldt kaj på havnen i Svendborg.

Makkerparret stiftede for et år siden virksomheden Danadynamics, som de nu begge er direktører i. Virksomheden producerer droneskibe, der kan skanne havbunde, alt mens skibene bliver fjernstyret fra land.

Idéen opstod for små to år siden, hvor de begge sad til et seminar på Danmarks Museum for Lystsejlads. Her nævnte en foredragsholder, at der var en stor efterspørgsel efter at få opmålt havnene rundt om i verden.

Den udfordring satte Lasse Skriver Møller og Martin Stockholm sig for at løse. Og med en succesfuld prøvesejlads af deres prototype er de nu et stort skridt tættere på at lykkes med opgaven.

- Det er dejligt, at det kunne lade sig gøre. Vi er et hold, der sammen har fået det til at ske, lyder det ydmygt fra Martin Stockholm.

Holdet består nu af i alt otte medarbejdere. Og inden året går på hæld forventes virksomheden at være oppe på 11. Og det er kun begyndelsen, forudser Martin Stockholm.

- Om fem år vil vi gerne være mellem 15 og 20 medarbejdere, fortæller han.