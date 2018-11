Drilsk mus: Fakta er lukket på ubestemt tid

Forventningen var, at Fakta på Toldbodvej i Svendborg kunne åbne i dag, onsdag, efter at der i går blev set en mus i butikken. Men det er ikke sket.

Svendborg: Det er ikke umagen værd at runde Fakta på Toldbodvej i Svendborg, hvis køleskabet skal fyldes op.

Tirsdag ved middagstid lukkede forretningen, fordi nogen havde set en mus, og butikschef Bo Knudsen oplyste, at der var sendt bud efter et skadedyrsfirma, som skulle få has på det lille kræ. Og at han forventede en genåbning onsdag.

Den forudsigelse kom imidlertid ikke til at holde stik.

- Butikken er stadig lukket, og vi ved ikke, hvornår den åbner igen. Og vi har ikke yderligere kommentarer, lød det fra Faktas kundeservicekontor onsdag morgen ved 8.30-tiden - altså en halv time efter, at butikken skulle have slået dørene op. (finn)