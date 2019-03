Dr. Rolf dagen derpå: X Factor var ikke helt klar til os

- Det, de prøvede at åbne op for, var en større bredde end det der meget højt udviklede og producerede musik, hvor lyrik og melodier næsten drukner i arrangementer. Vores musik er temmelig meget mere nøgen, og det var der ikke plads til, siger 70-årige Ole Rolf Lassen.

Thomas Blachmann sendte sent fredag aften de fire rutinerede musikere ud af programmet og hjem til Sydfyn efter sæsonens første liveshow, og det ærgrede forsanger og sangskriver Ole Rolf Lassen. Han mener ikke, at der i sidste ende var plads til den bredde, som hans orkester kom med til programmet.

Vist en vej for andre

Henrik Baunkilde, Jens Holgersen, Klavess Larsen og Ole Rolf Lassen landede på Sydfyn ved tre-tiden om natten efter den direkte tv-duel og den efterfølgende fest.

Ole Rolf Lassen fortæller, at han talte med mange folk på produktionsholdet og i ledelsen for programmet, som ærgrede sig over, at de sydfynske musikere blev stemt ud.

- De var kede af det, fordi de havde håbet på, at konceptet kunne udvide sig lidt, siger Ole Rolf Lassen, der mener, at hans orkester har vist en vej for andre orkestre.

- Jeg tror, at vi har været med til at åbne nogle øjne, og at der er nogle andre grupper med en højere kvalitet eller en anden tilgang, som måske melder sig til næste år. Så har vi ikke levet forgæves, griner Ole Rolf Lassen, der understreger, at han trods skuffelsen er meget tilfreds med at være nået frem til det første liveshow.

- Vi synes, vi har vundet ved bare at nå så langt, som vi gjorde. Dommerne førte os frem til liveshowet, men da det var dem, der sad og så fjernsyn derhjemme, der skulle afgøre det, var der ikke helt forståelse for det, vi lavede, konkluderer han.