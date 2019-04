Dokumentarfilm om menneskets forhold til naturen

Svendborg: Hvad sker der, når 47 børn igennem 10 uger skal lære at bruge naturen som en del af deres skoleundervisning? Dokumentarfilmen "Genopdagelsen" handler om menneskets forhold til naturen, og søndag den 7. april klokken 15.30 kan du opleve filmen i Scala Svendborg ved en specialvisning i samarbejde med KFUM-Spejderne. Filmen er nyeste værk af dokumentaristen Phie Ambo, som også vil være i biografen. Forud for filmen kan du møde de lokale repræsentanter for KFUM-Spejderne og høre om spejderlivet, og hvorfor spejderne har valgt at være ambassadører for "Genopdagelsen". En billet koster 80 kroner for voksne og 75 kroner for børn under 13 år, og der gives rabat på fremmøde i spejderuniform. /HETJA