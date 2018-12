Dømt for vold og ulovlig våbenbesiddelse: Alvorlig sag med optimistisk udgang

Svendborg: En turbulent anholdelse på en adresse i Svendborg midt på sommeren 2018 fik forleden en optimistisk udgang i Retten i Svendborg. Da fik den anholdte, en 48-årige mand, nemlig sin dom og kunne dermed lægge tiden som alkoholiker helt bag sig, som han sagde til dommeren.

Han kunne også fortælle, at han den dags dato havde været et hundrede procent ædru i 80 dage, og at han havde stor gavn af den hjælp han får hos Anonyme Alkoholikere.

Sådan var det ikke i sommer, hvor han drak tæt. Under retssagen fortalte han, at han dengang indtog omkring 30 øl hver dag, hvilket gik hårdt ud over dagligdagen med sin daværende samlever.

Midt i juli havde han under et skænderi om økonomi skubbet hende, så hun faldt. Han var sur over, at hun havde spærret hans adgang til deres fælles konto på netbank. I ædru tilstand mente han dog, at han godt kunne have givet hende lov til det. Men hans hukommelse fra de bemeldte julidage var meget svag.

Mens hun efter tumulten straks forlod huset, opholdt han sig i sit værksted, hvor han efter eget udsagn "drak som et hul i jorden". På et tidspunkt tænkte han, "at det hele kunne være lige meget", og hentede et gevær og ladede det.

Han var klar til at tage livet af sig, oplyste han i retten.