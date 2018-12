Dømt for at affyre raketter nær stråtækt bygning

Det koster en svendborgenser en bøde, at han nytårsaften for to år siden affyrede raketter nær en stråtækt ejendom.

Svendborg: Det er forbudt at affyre fyrværkeri indenfor 100 meter fra en stråtækt bygning - og 200 meter, hvis der er tale om raketter. Det ignorerede en 44-årig mand imidlertid, da han nytårsaften 2016 fejrede det nye års komme med nytårsskyts på en villavej i Svendborg.

Retten i Svendborg lyttede til en nabo, der i bekymring for sit stråtag havde henvendt sig to gange - begge uden held - til den 44-årige for at få ham til at stoppe med raketterne.

Den 44-årige mand blev fundet skyldig, og straffen blev sat til 1000 kroner i bøde samt betaling af sagens omkostninger.