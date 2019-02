Døgnrapport fra weekenden: Omfattende tyveri fra lade

En lade i Høje Dong har haft besøg af en tyv, som både har stjålet en lang række ting og gravet et dybt hul i en mark.

Stenstrup: Det er - bogstaveligt talt - ikke småting, en tyv fik med sig i den netop forgangne weekend.

På et tidspunkt mellem fredag eftermiddag og søndag over middag har gerningsmanden brudt en port til en lade på en adresse i Høje Dong op, og herfra er der stjålet lidt af hvert, fremgår det af Fyns Politis døgnrapport.

En pladevibrator, en lasermåler, en flamingoskærer, håndværktøj, vinkelslibere, en motorsav, en del byggematerialer og en trailer af mærket Variant med registreringsnummer AM 85 48 er forsvundet ved indbruddet.

Desuden er nøglerne til en gravemaskine stjålet. Herefter er gravemaskinen er kørt ud på en tilhørende mark, hvor der er gravet et hul på to-tre meters dybde, og ved det gravearbejde blev et stort strømkabel skåret over.