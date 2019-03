Svendborg: Fredag den 15. marts kan du opleve to nye skud, der er vokset frem på den danske musikscene, Ea Kaya og Artifact Collective. Den unge sangerinde Ea Kaya gjorde i 2017 debut med singlen "remedy" og er netop blevet offentliggjort til både årets Roskilde Festival og SPOT festival. Også på SPOT festival har du kunnet opleve Artifact Collective, som modtog mange roser for deres energiske koncerter, ligesom de i foråret 2018 blev P3's uundgåelige med deres single "Light Blue". Dobbeltkoncerten koster 100 kroner i forsalg, 120 kroner i døren og 50 kroner for studerende og unge under 25. /HETJA