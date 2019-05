Dobbelt op på valgmøder: Kandidater debatterer i Vejstrup og LO-regi

Svendborg/Vejstrup: Mandag eftermiddag og aften den 27. maj byder på to gange vælgermøder i det sydfynske, hvor der er mulighed for at opleve nogle af kandidaterne fremføre de bedste argumenter for, hvorfor man skal sætte et kryds hos netop dem.

I Rundbuehallen på Frederiksøen inviterer LO Sydfyn til valgdebat mellem klokken 16 og 18. Her er temaerne arbejdsmiljø, social dumping/udenlandsk arbejdskraft, velfærd/omsorg og privatisering/centralisering, og til at debattere det er inviteret kandidater fra alle partierne: Tine Busk (AL), Jesper Kiel (EL), Erling Bonnesen (V), Eva Jørgensen (DF), Ken Nørregaard (LA), Karsten Hønge (SF), Rolf Gøtze (Klaus Riskær Pedersen-partiet), Klaus Kroll (NB), Jørgen Nielsen (K), Søren Hillers (R), Bjørn Brandenborg (S) og en endnu unavngiven kandidat fra Kristendemokraterne.

LO byder på en øl eller sodavand undervejs.

I Vejstrup Forsamlingshus er der ligeledes valgdebat fra klokken 19 til 21 - i øvrigt med flere gengangere fra LO-mødet på Frederiksøen (kandidaterne fra K, EL, SF, DF og NB). I modsætning til tidligere på dagen stiller Bo Libergren (V), Camilla Hersom (R), Karl Magnus Bidstrup (AL), Jonas Simonsen (LA) og Gert Dyrn (Klaus Riskær Pedersen-partiet) op denne aften.

Det vil være muligt at købe kage, kaffe, te, vand og øl i løbet af aftenen. /heng