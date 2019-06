- Jeg er oprindeligt fra fødevarebranchen, så jobbet i KMC er meget attraktivt for mig, siger han.

Ny mand fundet

Det har ikke været muligt at få Scan-Hides bestyrelsesformand, Finn Klostermann, i tale, men det fremgår af Danish Crowns hjemmeside, at det er Michael Søndergaard, der skal afløse Jesper Buurgaard.

43-årige Søndergaard har en lang karriere i først forskellige vestjyske slagterier og siden Danish Crown i bagagen og har undervejs tilbragt 16 år i udlandet, hvor han har samlet erfaring inden for indkøb, afsætning, produktion og ledelse, hedder det på hjemmesiden.

Michael Søndergaard satte sig i direktørstolen 11. juni, men har været på Scan-Hide længere.

- Vi er i gang med at indkøre ham, og det har vi været i seks uger, siger Jesper Burgaard, der har sidste arbejdsdag 5. juli. Og i øvrigt bor i Vejle og derfor kan glæde sig over at få en noget kortere vej til jobbet.

- Det er ikke derfor, jeg har sagt ja til jobbet, men det er en sidegevinst. Selvfølgelig er det det, siger han.

Michael Søndergaard er bosat i Viborg sammen med sin hustru, og parret har tre børn.