Dilettanter klar i Åbyskov

Åbyskov: Det er igen tid til den årlige dilettantforestilling i Åbyskov Forsamlingshus, som i år handler om fem veninder, som har forsvoret at ville have med mænd at gøre. Men en af veninderne er blevet forelsket.

Det forestillingen Farlig Fødselsdag, som kan ses første gang 16. marts og har Marianne Mix Larsen, Preben Gammelmark, Gitte L. Jensen, Aase Kofoed, Helle Ulm og Anders Jensen i rollerne, mens Ellen Larsen instruerer. Generalprøven lørdag den 16. marts klokken 14 er gratis, men derudover er der forestillinger den 16. marts klokken 19.30 med spisning fra klokken 18 og efterfølgende musik og dans, den 17. marts klokken 14, 19. marts klokken 19.30 og sidste gang fredag den 22. marts klokken 19.30 også med spisning forinden og dans og musik efter forestillingen.

Til de to forestillinger med spisning og musik koster det 225 kroner eller 140 kroner uden spisning, mens de to andre forestillinger koster 100 kroner. Børn er billigere. Forsamlingshuset foretrækker tilmelding på aabyskov.nemtilmeld.dk, men alternativt kan man ringe på 21 47 14 88. /catj