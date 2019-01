Digital opslagstavle: Kirkeby, Stenstrup og Lunde er kommet på landsby-appen

Kirkeby/Stenstrup/Lunde: Frem over bliver det lettere for borgerne i Kirkeby, Stenstrup og Lunde at orientere sig om, hvad der sker i lokalområdet.

De tre landsbyer er nemlig kommet på Min Landsby-appen, som er en form for digital opslagstavle, hvor man kan få relevante oplysninger om og fra egnen og læse om kommende begivenheder og aktiviteter.

Det er borgergrupperne i de respektive landsbyer, som har taget initiativ til at få appen, som man bruger på sin smartphone, og som har fire funktioner: En nyhedsfunktion, en kalender med alle begivenheder i landsbyen, en kortfunktion, der giver overblik over faciliteter, mødesteder og institutioner, samt en samkørselstjeneste.

Hensigten med landsbyappen er ret lige til, forklarer Johannes Damkjær fra Nærdemokratigruppen i Stenstrup.

- Vores intention med at komme med er, at folk får nemmere ved at se, hvad der sker i lokalområdet, siger han.

Mange andre landsbyer i både kommunen og resten af landet er de senere år kommet på landsby-appen. Men hvor mange ofte hopper på hver for sig, har man i Kirkeby, Stenstrup og Lunde ment, at det giver bedst mening at være på sammen.

- Vi kunne have haft hver vores app. Men med det her giver vi også et signal om, at vi er ét samlet område. Og så tænker vi, at der er mange, der egentlig gerne vil vide, hvad der sker i de andre byer, siger Johannes Damkjær, der desuden fortæller, at borgergrupperne henover den næste tid skal ud og informere og motivere borgerne til at få appen.