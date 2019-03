Møbelklassikere og andre designeffekter til en værdi af op mod 200.000 kroner blev natten til søndag stjålet fra et privat hjem i Svendborg. Blandt de de møbler, som tyvene kom fra indbruddet med, er to Corona-stole, som fra ny koster mellem 30.000 og 50.000 kroner stykket, og en Oxchair med skammel, designet af Hans J. Wegner, til en nypris af over 80.000 kroner. Flere andre design-effekter efterlyses derudover også af Fyns Politi.