Der var engang en kommune: Et stykke historie var gemt bag tapetet

Et kort over den for længst hedengangne Gudme-Brudager Kommune er dukket op på en mur i det tidligere rådhus i Gudme. Kortet stammer formentlig fra dengang, der var skole i bygningen, vurderer lokalhistorisk arkiv.

- Under tapetet er der malet et kort, som viser det helt gamle kommuneskel. Altså et kort over Gudme-Brudager Kommune. Jeg ved ikke, hvor værdifuldt det er, men det er lidt spændende at se sådan et maleri, som er fra tiden før den forrige kommunesammenlægning, siger Jens Munk, der som byrådsmedlem i Svendborg Kommune har en vis interesse i kommunal historie.

Og i den del af bygningen, der frem til den seneste kommunesammenlægning i 2007 var hjemsted for Teknisk Forvaltning, har tapetdamperen blotlagt andet end rå puds, fortæller Jens Munk, der har købt ejendommen og er ved at indrette den til lejligheder.

Fra skoletiden

Her har kasserer og arkivleder Arne Norsk Nielsen ikke noget bud på, hvem der har malet det.

Men han mener ikke, at vedkommende har svinget penslerne, mens Gudme-Brudager Kommune har boet i ejendommen.

- Jeg tror, det stammer fra dengang, der var skole, og at det har været brugt i undervisningen, siger han og fortæller, at skolen blev indviet i 1878, efter at den tidligere skole var brændt.

- Den lukkede så igen, da den nuværende Stokkebækskolen åbnede i 1957 eller 1958, og så blev bygningen kommunekontor for Gudme-Brudager Kommune, siger Arne Norsk Nielsen.

Nogen umiddelbar grund til at fatte en bajonetsav eller vinkelsliber og forsøge at skære et stykke mur med maleri ud ser han ikke.

- Det er en kuriositet, men det er ikke den store guldgrube rent lokalhistorisk. Men det er fint, at vi har set, at det har været der, og jeg har taget nogle billeder af det. Så har vi dem i det elektroniske arkiv, siger han.

Og så kan det ikke afvises, at nogen om føje år vil få samme oplevelse som Jens Munk.

I hvert fald fortæller han, at han egentlig godt vil bevare det maleriet, men at der er et men.

- Ham, der vil have lejligheden, er ikke så interesseret i at have det på muren. Men nu er det taget nogle billeder af det, og selv om vi tapetserer det over igen, er det der jo stadig, siger han.