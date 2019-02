Den muntre tankstation: Dilettanter inviterer til forestilling

Stenstrup: Scenetæppet bliver trukket fra i weekenden, når Dilettanterne fra Stenstrup inviterer til forestillingen "Den muntre Tankstation" i Stenstrup Forsamlingshus. Tankstationsejeren Gert vil have sin tankstation moderniseret, men det viser sig ikke at være helt så simpelt, som han troede.

Stykket har forpremiere lørdag den 23. februar klokken 15, og premieren løber af stablen søndag den 24. februar på samme tidspunkt. Kan man ikke nå forestillingen i denne weekend, er det også muligt at se forestillingen lørdag den 2. marts klokken 13. Prisen er 80 kroner for voksne og 40 kroner for børn inklusiv kaffe og lagkage. Derudover er der en særlig festforestilling lørdag den 2. marts klokken 18, hvor gæster kan nyde smørrebrød og levende musik og dans efter forestillingen. Billetter til aftenen skal forudbestilles på telefon 51297408, og prisen er 200 kroner inklusiv fire stykker smørrebrød. /HETJA