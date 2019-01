Svendborg: Fra mandag den 28. januar er Svendborg med sikkerhed enestående.

Som vi tidligere har fortalt, har Mac Baren Tobacco i Svendborg kastet sig over markedet for snus og tyggetobak, og mandag er der reception i Tinghusgade 20A i Svendborg.

- Vi åbner en butik, som udelukkende sælger tyggetobak, og den bliver den eneste i Danmark. De findes i Sverige, men herhjemme har vi kun tobaksforretninger, og de sælger også røgtobak og alt muligt andet, siger Rune Drud Madsen, der varetager presseanliggender i den nystiftede Mac Baren-division med navnet Ministry of Snus.

Svendborg er ikke Danmarks største by, men helt unaturlig er manøvren alligevel ikke, mener Rune Drud Madsen.

- Det er her, vi er fra, og her, vi har vores historie. Desuden er Svendborg en by i udvikling, så vi synes, det er et godt sted at starte, siger han.

Snus må ikke sælges i Danmark, så det er udelukkende tyggetobak, der bliver ført i butikken.

Det laver Mac Baren i seks varianter, som hedder Rite og alle vil blive solgt i forretningen, og Rune Drud Madsen vil ikke udelukke, at også andre røgfri tobaksvarer vil finde plads på hylderne.

Han oplyser også, at der ikke bare skal være butik i Tinghusgade-ejendommen.

- Vi har rykket hele Ministry of Snus-kontoret ind i lokalerne, og så tager vi den derfra. Vi håber, at vi kan få en fornuftig butik ud af det, siger han.

Forretningen vil have åbent alle hverdage fra klokken 14 til 17.30, og så oplyser Rune Drud Madsen i øvrigt, at receptionen varer fra klokken 16 til 18 - og at alle interesserede er velkomne til at lægge vejen forbi og få en rundtur og lidt vådt og tørt.