Den Sydfynske Initiativpris blev uddelt med skulderklap til både vindere og tabere

Det kan godt være, at der kun var en vinder til Den Sydfynske Initiativpris, nemlig Demokratifestivallen i Ollerup. Men samtlige fem nominerede fik pæne ord med på vejen. Og en enkelt nåede da også at ønske sig nogle nye tænder i fald, han skulle gå hen at vinde prisen.

Svendborg: I en hyggelig atmosfære hos Kammerateriet på Frederiksø blev Den Sydfynske Initiativpris uddelt lørdag eftermiddag med redaktionschef på Fyns Amts Avis, David Bernicken, ved roret.

Og det var allerede fra begyndelsen pæne ord, han havde at sige - ikke bare om de fem nominerede - men også om de 40 indstillede til prisen.

- Jeg bliver varm om hjertet, når jeg læser indstillingerne, sagde han i sin indledende tale med henvisning til, at der sker så meget godt og er så meget handlekraft rundt omkring i det sydfynske, hvad der ikke just gør juryens opgave nem, når det kommer til at udvælge en vinder.

Men valget faldt altså på Demokratifestivallen i Ollerup, der afholdes hvert år den 5. juni.

- Vi modtager denne pris med ydmyghed, lød det fra Uffe Strandby, der er forstander på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og samme budskab havde Jakob Ringgaard, skoleleder på Ollerup Friskole, der modtog prisen sammen med førstnævnte.

Inden prisuddelingen blev de nominerede dog præsenteret. Blandt andre John Newman, der som klovnen JoJo hvert år arrangerer Klovnefestivalen i Svendborg, og på spørgsmålet om, hvad han ville bruge de 30.000 kroner på, i fald han vandt, var svaret: Nye tænder, hvad der udløste latter og smil.

Ivan Nielsen og Leif Esbensen er to driftige herrer fra Bagenkop, der også var nomineret, og førstnævnte var skarp i replikken:

- Vi går ikke og klapper hinanden på skuldrene og jubler over vores egne initiativer. Så kunne vi jo ikke lave andet, sagde han til morskab for publikum, der blandt andre talte Jane Heitmann, der er folketingsmedlem for Venstre, Hans Erik Nellegaard, der er formand for bestyrelsen i Svendborg Avis A/S og Tonni Hansen (SF), der er borgmester på Langeland.

Hans tilstedeværelse skyldtes ikke mindst de to førnævnte indstillede herrer fra Bagenkop samt de driftige borgere fra Strynø, der var nomineret for deres bosætningsprojekt.

- Nej, jeg er ikke skuffet, selvom jeg gerne ville have, at vi havde vundet, lød det fra de nomineredes borgmester, der ikke var sen til at anerkende, at Demokratifestivallen i Ollerup var en værdig vinder.

Josefine Ottesen var også nomineret for at skabe Svendborg Forsamlingshus, men hun var ikke til stede, hvorfor Pia Westergård, der er formand for brugerforeningen, agerede stedfortræder.

Fra Strynø var det Eva Knudsen, der er koordinator i bosætningsgruppen, der stod i front, da de som nominerede skulle præsenteres, og hun sagde:

- Vi siger nogle gange, at der er 50 børn på Strynø og 150 forældre til at passe på dem.

Fra Langeland var blandt tilhørerne også Peter Dragsbo, der gør sig i museumsverdenen, ligesom formidlingschef på Svendborg Museum, Sarah Smed, også var til stede.

Alt i alt en hyggelig eftermiddag, der både indledtes og afsluttedes af fællessang. Først "I sne står urt og busk i skjul" og afslutningsvist "Er lyset for de lærde blot?" Alt sammen akkompagneret af Rasmus Dahl Nielsen; en ung lokal musiker, der i øvrigt netop har udgivet en plade.