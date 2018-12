Den Lille Avis: Stor opbakning til redningsaktion i Ollerup

Michael Grube Andersen, der fra januar får ansvaret for den fremtidige udgivelse af Den lille Avis, vil gøre den til Danmarks bedste. Det fortalte han på et offentligt møde i Ollerup mandag aften.

Ollerup: Mødesalen på Gymnastikhøjskolen i Ollerup var fyldt, da omkring 60-70 mennesker mandag aften mødte op for at høre om redningsplanen for områdets 108-årige lokale ugeavis, Den Lille Avis.

Det var Michael Grube Andersen, der ridsede op, hvad han og de to andre i redningsgruppen, Stefan Harboe Andersen og Kristian Albertsen, var nået frem til i forhold til at gøre den lukningstruede avis levedygtig.

- Hvis vi skal have en langtidsholdbar løsning, så skal vi have en ambition om at gøre den til Danmarks bedste. Vi har så mange ressourcer i den gamle Egebjerg Kommune, så det tror vi på, at vi kan, sagde han.

- Der er en god tradition for samarbejde i vores område, og i de gamle sogne har vi for eksempel et kirkesamarbejde, som avisen allerede samarbejder med. Den Lille Avis er det stærkeste medie i det her område, understregede han og løftede sløret for nogle af detaljerne i planen.

- Vi skal have flere lokale nyheder, og de skal skrives af frivillige. Avisen ligger stille i januar og februar, men i uge 9 udkommer den i ny udgave. I mellemtiden tager jeg ud og laver årsaftaler med alle potentielle annoncører. Samtidig udvikler vi et koncept og får lavet et setup med lokale nyhedsskribenter. Mange har allerede meldt sig.

- Det er tanken, at vi ikke udkommer i sommerferien og juleferien, og det er heller ikke sikkert, at der bliver råd til at købe kryds og tværs'en mere.

En af udfordringerne er omdelingen af avisen, som i dag forestås af FK Distribution, men også på det punkt tænker de tre redningsmænd i nye baner.

- Vi har talt om at have nogle standere stående strategiske steder, hvor folk kan komme og hente. Men det bliver noget, vi kommer til at bære på egne skuldre, sagde Stefan Harboe Andersen.

Det bliver Michael Grube Andersen selv, der påtager sig det økonomiske og juridiske ansvar, kunne han også fortælle, da det emne kom på banen. Det betyder også, at han kommer til at hæfte for et eventuelt tab.

Budgettet pr udgave er på 24.000 kroner, hvoraf de 14.000 kroner går til trykkeri og distribution i dag. Resten går til it, telefon, grafik med mere..

- Vi er godt klar over, at det ikke bliver nogen guldgrube, det her, sagde Michael Grube Andersen.

Han kunne også fortælle, at omsætningen gennem de seneste fire år er faldet fra 1,5 millioner kroner til 1,2 i år, hvilket er årsag til, at den nuværende ejer Stefan Mark Pedersen ønsker at afhænde.