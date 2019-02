Demokratifestival vinder Den Sydfynske Initiativpris: - Vi er ydmygt taknemmelige

Demokratifestivallen i Ollerup kunne lørdag eftermiddag kalde sig vinder af Den sydfynske initiativpris 2019, som blev kåret på Kammerateriet i Svendborg. Den udvidede grundlovsfejring, der fejres over to dage, er festdage af dimensioner, lød det under kåringen.

- Det er jo helt, helt fantastisk. Nu er det jo tredje gang, vi er inviterede, så vi har jo prøvet at stå her før, og egentlig havde vi snakket om, at det nok heller ikke bliver i år, at vi vinder. Når jeg ser på det felt af nominerede, der har været i år, er jeg utrolig ydmyg over, at vi har vundet, fortæller forstanderen fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup, der otte år efter Demokratifestivallens opståen, nu kan tage den lille spirende pris med tilbage til Ollerup.

- Vi er meget taknemmelige for, at vi blev valgt i år, siger Uffe Strandby fra scenen på Kammerateriet, mens klapsalverne fra salen stilner af.

Svendborg: Den fylder ikke mere end en håndfuld. Men Initiativprisen, som er formet som to hænder, der holder om et spirende frø, ligger nu godt i hånden på Jacob Ringgaard, skoleleder på Ollerup Friskole. Sammen med Uffe Strandby, der er forstander for Gymnastikhøjskolen i Ollerup, kunne han lørdag modtage Fyns Amts Avis' initiativpris 2019.

Den Sydfynske Initiativpris så dagens lys i 2013 i anledning af Fyns Amts Avis' 150 års jubilæum. Prisen har til formål at hædre de gode initiativer og give et skulderklap til de mennesker, der skaber oplevelser og muligheder i lokalsamfundet. Med prisen hører en check på 30.000 kroner.Prisuddelingen blev afholdt på spillestedet Kammerateriet på Frederiksø den 2. februar. I alt blev 39 initiativer indstillet, og en jury bestående af David Bernicken, redaktionschef på Fyns Amts Avis, Uffe Strandby, forstander på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Sarah Smed, formidlingschef på Danmarks Forsorgsmuseum, Karsten Hermansen, organist i Marstal Kirke, Helle Ravn, formand for medicinhaverne i Tranekær, og Per Ingemann Nielsen, formand for Svendborg Amatør Sejlklub, har udvalgt de fem nominerede. De fem nominerede til prisen var Josefine Ottesen, for sit engagement i Svendborg Forsamlingshus; Demokratifestivallen i Ollerup; Ivan Nielsen og Leif Esbensen fra Bagenkop for SHORES-projektet, der sætter vandsport på dagsordenen i Bagenkop; Strynøs bosætningsgruppe; og John Newman, også kendt som klovnen JoJo, der står bag to årtiers klovnefestival i Svendborg. Tidligere vindere af prisen er: 2014: Lasse Bekker og Rune Kruse for deres arbejde med festivalen på Skarø, Love In, 2015 - Foreningen Ørstedspavillonen for deres arbejde med restaureringen af Ørstedspavillonen i Rudkøbing, 2016 - Viggo Mortensen og Finn Slumstrup for deres Oprør fra Udkanten, 2017 - Medicinhaverne i Tranekær, 2018 - Svendborg Amatør Sejlklub.

Støtter ildsjæle

Der var fyldt op på pladserne på spillestedet på Frederiksøen, da de fem nominerede og deres mange støtter mødte op til kåringen. En af dem var Lise Larsen, der var kommet for at støtte op om klovnen JoJo, der under sit borgerlige navn John Newman, var nomineret for sit engagement med Svendborg Klovnefestival.

- Vi vil bare gerne bakke op om ham, for han er en dejlig person, og virkelig en ildsjæl, der gerne vil byen, fortæller hun.

Ved et af de nærliggende borde finder vi Steen Juhl Pedersen, der driver Brugsen i Bagenkop, siddende sammen med Torben og Birthe Lund. Parret bor i Odense, men betegner sig som fritidslangelændere, og de er her alle tre for at støtte op om Ivan Nielsen og Leif Esbensen fra Bagenkop. De to langelændere er nomineret for deres rolle i SHORES-projektet, der skal sætte fokus på vandsport i Bagenkop.

- De gør så meget for vores lokale samfund og er med til at profilere byen på bedste vis, fortæller Torben Lund, der derfor er taget til Svendborg for at støtte ildsjælene fra Sydlangeland, der udover SHORES, løb med TV2 Regionernes kåring af Danmarks mest fantastiske fællesskab i 2018.