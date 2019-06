Demokrati i forbifarten: - Klimaforandringer er vores tids fredsprojekt

Ollerup: Der var tætpakket, da Demokratifestivalen foldede sig ud på plænerne ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Mellem 3000 og 3500 mennesker var samlet til fejring af grundloven og demokratiet, fortalte Jakob Ringgaard, der er skoleleder for Ollerup Friskole, fra talerstolen. Medierne var også talstærkt tilstede. Fra Radio Diablo var Danny Fobian var ude med sendevognen og sendte live fra festivalen, ligesom P4 Fyn, TV2 Nyhederne og DR Nyhederne også var forbi.

Eleverne fra Ollerup Friskole og Ollerup Efterskole åbnede scenen med budskabet "du har en stemme, lad os høre den", som de sang ud til publikummet. Derefter var det borgmester Bo Hansen (S), der fik ordet og bød velkommen. Han kom direkte fra valgstederne i Oure, Skårup og Svendborg Midtby, som han havde besøgt, men han manglede stadig selv at sætte krydset hjemme i Bregninge, hvor han har valgsted, så det skulle nås inden dagen var omme. Borgmesteren brugte anledningen til at huske os på grundloven og dens historie, og hvor stolt han var over den høje stemmeprocent og tilslutningen til demokratiet.

- Jeg kan ikke forestille mig nogle bedre rammer at fejre demokratiet end her i Ollerup, sagde han i talen og sluttede.

- Og en kæmpe respekt til politikere, der er taget herned, for, I vælger Ollerup og befolkningen til.

Respekten gik blandt andet til Alternativets Uffe Elbæk, der var eftermiddagens første politiske taler. Han havde et budskab til de unge, der blev taget imod med jubel.

- Jeg håber, håber, håber, at I ikke bliver fanget i hamsterhjulet, og at I ikke bare tager direkte på en videregående uddannelse, men tager et, to eller tre år, hvor I finder ud af, hvad I vil. Tag ud i verden, Kys på den forkerte og få nogle skrammer. Følg den vej, der har dit hjerte.

Det var ikke kun på talerstolen, at politikerne var. Folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) satte sit sidste aftryk på valgkampen og var et smut forbi, ligesom byrådsmedlemmer og folketingskandidater Jesper Kiel (EL) og Karl Magnus Bidstrup (AL) nød skyggen i parti-boderne og deres kollegaer Søren Kongegaard (S), Torben Frost (S) og Hanne Ringgaard (R), der var der sammen med tidligere folketingskandidat Gitte Madsen (R) lagde vejen forbi. Formand for SF i Svendborg og regionrådsmedlem, Annette Blynel, tog en tørn i SF'ernes bod, ligesom folketingskandidaternes yngstemand, 19-årige Fabian Munkholm Davidsen (AL) også var i Ollerup.

Folketingskandidat Rasmus Henriksen (SF) var ude og lufte budskabet om minimumsnormeringer med et stort banner, og selvom man må erkende, at venstrefløjen var stærkest repræsenteret ved boderne, var de Konservative også ude på charmeoffensiv og delte æbler ud til de besøgende gæster.

Ved Socialdemokratiets bod var der fuldt fokus på folketingskandidat Bjørn Brandenborg (S), men hovedpersonen selv glimrede ved sit fravær det meste af dagen, da han var ude og besøge valgsteder og lægge sidste spurt på valgkampen. Det blev der dog vejet op for, da Mette Frederiksen (S) indtog pladsen med et følge af intet mindre end to PET-vagter, TV2 News, borgmester Bo Hansen og som rosinen i pølseenden, Bjørn Brandenborg.

Mette Frederiksen blev budt velkommen af Axel fra 8. klasse på Ollerup Friskole, der ønskede hende et godt valg. Mette Frederiksen havde et første budskab.

- Hvis I ikke har nået at stemme endnu, så gør det nu, sagde hun fra talerstolen.

Derefter var der underholdning af standup-komiker Christian Fuhlendorf. Det var Celi Juul og Isabell Eriksen, der er elever på Ollerup Friskole, der bød komikeren velkommen, men han følte sig altså godt forstyrret af Mette Frederiksen og hendes kortege, der gav interviews foran scenen.

- Altså helt ærligt. Det er utrolig forstyrrende, Mette. Vi er nogle, der er på arbejde, sagde han med et glimt i øjet fra scenen og fik publikum til at bryde ud i latter.

For der var også plads til andet end politik og valgløfter, og mellem de politiske taler stod elever fra skolerne for musikalsk underholdning. Ollerup Efterskoles Fælleskor optrådte med deres hårrejsende udgave af "Bohemian Rhapsody", og elever fra Ollerup Friskole med deres udgave af "While my guitar gently weeps" til store klapsalver.

Blandt publikum var teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann fra Baggårdteatret, Søren Carlos Rasmussen fra det tidligere Carlos' Kitschen, Jens Fabricius fra cykelstigruppen for en cykelsti i Hvidkilde og i ølboden stod Susanne Linnet Aagaard, der tidligere har været chef for Fremtidsfabrikken, og langede fadøl over.

Dagens sidste politiske taler var EU-kommissær og politiske superstar Margrethe Vestager (R), der trådte ind i en sommerkjole i dannebrogsfarver. En kjole, som hun i øvrigt også havde på, da hun mødtes med Mao Zhang fra den kinesiske regering, da han besøgte Bruxelles til forhandlinger i starten af april. I den bragende solskin havde hun et budskab, om at kampen mod klimaforandringer godt kan vindes.

- Da jeg var ung, gik vi på gaden mod atomoprustning. Jeg følte mig meget lille, for det virkede uoverkommeligt at vinde, men det lykkedes. Vi gjorde det. Klimaforandringer er vores tids fredsprojekt.