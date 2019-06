Demensbyen på herretur: Kristian og Poul Erik har været med til at brygge Demenshavens egen bajer

Kristian Søkrog var med til at tappe et par af øllene, da den kommende Demenshaves Havebajer skulle på flaske. Foto: Helene Thau Jackson.

Demensbyen ligger i det gamle bryghus, så derfor var det helt oplagt, at de skulle have deres egen øl. Nu får den kommende Demenshave også en "Havebajer". I den anledning var en lille gruppe beboerne på herretur til Ø-bryg på Thurø for at smage på varerne.

Thurø: - Den er altså meget kold. Brygger Erik Nielsen fra Ø-bryg skænker iskold, let skummende pale ale i otte små ølglas, mens han forklarer videre. - Det er, fordi den lige er taget ud af maskinen. Så skal den være kold, ellers skummer det helt vildt. Foran ham sidder fire ældre herrer og lytter, mens han deler glassene rundt. Gæsterne er fra Demensbyen i Svendborg, og denne formiddag på bryggeriet på Bergmannsvej skal de være med til at tappe deres egen øl på flasker. I anledning af indvielsen af Demenshaven har Demensbyen nemlig fået brygget deres helt egen "Havebajer" i samarbejde med Ø-bryg på Thurø til haveoverdragelsesfesten lørdag den 29. juni. Herrerne smager på varerne og lader dommen falde. - Den er godkendt, lyder det fra Poul Erik Keldsen, der er beboer i Demensbyen.

Noget for mændene Samarbejdet mellem Demensbyen og Ø-bryg begyndte allerede, da Demensbyen blev indviet i 2016. Det fortæller leder af dagscentret Annette Søby, der har sneget sig med på herreturen. - Demensbyen ligger jo i det gamle bryghus, så det lå lige til højrebenet at få vores egne øl til indvielsen, fortæller hun og fortsætter. - Fokus har været at lave noget for mændene, så vi ikke kun har kvindelige sysler, og øl og mænd passer jo godt sammen. Beboerne i Demensbyen blev så glade for Erik Nielsens bryg, at de besluttede at få lavet en ny øl til, når Demenshaven skal indvies. Erik Nielsen tog derfor udstyret med over til det gamle bryghus og bryggede øllene i Demensbyen, så de ældre kunne være med. - Jeg tog min gamle gasgruekedel med derover, og så bryggede vi dernede. Det har været mig, der har bestemt opskrifter, råvarer, og hvordan tingene skal foregå, men de ældre er med til at hælde råvarerne i og spurgt ind til, hvorfor humlen skal i og alt sådan noget, forklarer han. - Det har været sjovt og anderledes, men faktisk også livsbekræftende at blive konfronteret med, hvad demens kan være, og få ansigter på. Første gang jeg var ude, var der to mænd, der holdt hinanden i hånden, måske fordi den ene af dem var lidt utryg, men man kunne mærke, de passede godt på hinanden, fortæller han.

Øl, is og pølser Kristian Søkrog er en af gæsterne denne formiddag. Han er egentlig pårørende, da hans kone bor i Demensbyen, men i dag har han fået lov til komme med på herreturen med Niels Løje, Kurt Johannesen og Poul Erik Keldsen, der også enten bor i demensbyen eller kommer i dagcentret. Han har været med fra start til slut i bryggeprocessen, prøver også selv at tappe, og han er godt tilfreds med slutproduktet. - Jeg synes bestemt, den er rigtig frisk og dejlig, siger han. Det er ikke første gang, Kristian Søkrog og de andre besøger bryggeriet på Thurø med Demensbyen. - I ender jo med at blive stamgæster, lyder det fra bryghusejeren, og det får gæsterne til at trække på smilebåndene. Kristian Søkrog kender efterhånden Erik Nielsen ganske godt. Derfor har han til dagens anledning en gave med. En holder i træ til femliterflasker. - Jeg kan huske fra, da jeg var barn, at når man købte øl i ølbilen, fik man sådan en femliterflaske i træstativ. Erik (Nielsen red.) havde et forfærdelig elendigt et stående, så jeg tænkte, "det kan jeg da godt lave bedre", fortæller den pensionerede smed, der selv har lavet stativet. Havebajeren er blevet tappet på 300 flasker. Herefter skal bryggen fragtes tilbage til Demensbyen, hvor beboerne selv skal sætte etiketterne på, inden den store havefest lørdag den 29. juni fra klokken 11 -14. Udover havebajere vil der også være gratis pølser og is ved fejringen.

