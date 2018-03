Der er enorm interesse for Danmarks første demensby fra både ind- og udland. I 2017 viste projektleder Anette Søby 101 delegationer rundt på Bryghuset, og interessen er ikke aftagende.

Svendborg: Det er Ove, der passer de seks høns i demensbyen i Svendborg. Det ved en lille delegation fra Københavns Kommune alt om, og det ved de også i Brønderslev og Brøndby, i Slagelse og Silkeborg, Sverige, Norge og Finland og på universiteter i Californien og Canada. I 2017 åbnede projektleder i demensbyen Annette Søby dørene for 101 store og små delegationer, der kom til Svendborg for at se og høre, hvordan det er lykkes at forvandle et almindeligt plejecenter til landets første demensby på blot to år. Demensbyen Demensbyen i Svendborg åbnede officielt den 21. november 2016.Det skete på Bryghuset, der op til åbningen var et almindeligt plejecenter med 125 boliger. I dag lider 80 procent af beboerne af demens, og det er planen, at Bryghuset med tiden skal være et plejecenter kun for demente.



Titlen som Danmarks første demensby har skabt stor interesse fra ind- og udland. I 2017 havde Bryghuset besøg af 101 delegationer af kommuner, organisationer, uddannelsesinstitutioner og medier. Langt de fleste kommer fra Danmark, men der var i 2017 også mange udenlandske besøg - langt flest fra Sverige, men også fra Norge, Finland, Tyskland, Skotland, Japan, Korea, Canada og USA. De mange besøgende får også historien om Ove, der hver dag klokken 14 går ned i køkkenet og henter madrester til de seks høns. Han gør rent ved dem, henter æg og tager dem endda med ind i sin lejlighed, hvor de hopper op i sofaen og ser fjernsyn.

Ingen snyd på vægten

Delegationen fra boligkontoret i Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning nikker og smiler til hinanden, da de hører historien om Ove. De suger også til sig, når Annette Søby fortæller om velværerummet, hvor beboerne kan få nakkemassage og lakeret negle, om herreværelset med chesterfieldsofaen og om et åbent hus-arrangement, der trak 6-700 besøgende til demensbyen - godt hjulpet af fadøl, grillpølser og solskin. Den investering blev vekslet til 30 frivillige, der blandt andet passer butikkerne i demensbyen og tager på cykeltur med nogle af beboerne, og det er en gevinst, som får gæsterne fra København til at notere og skrive ned. - Efter en cykeltur var der en beboer, der sagde, at det er dejligt at komme ud og se alt det, som man har glemt, fortæller Anette Søby. Hun fortalte sidste år historien om Danmarks første demensby ved en stor konference om moderne plejehjemsbyggeri, og her blev konsulent i Københavns Kommune Solveig Poulsen så inspireret, at hun nu har taget 11 kolleger fra forvaltningens boligkontor med til Svendborg. Københavns Kommune er ved at planlægge opførelsen af et nyt plejecenter for demente på Amager, og nu er delegationen på vej rundt i landet for at hente inspiration. Stoppet i Svendborg er naturligt. - Alle, der arbejder med demens, kender til projektet i Svendborg, som er blevet enormt hypet, siger Solveig Poulsen, der tilføjer, at det ikke kun er titlen som first-mover, der gør projektet på Bryghuset så interessant. - Svendborg har i løbet af meget kort tid lavet en demensby i noget eksisterende byggeri, og det er sket uden at snyde på vægten - det vil sige med den samme normering og uden at tilføre flere driftsmidler. Det er noget, som alle kommuner kan forstå og gerne vil lære af, siger Solveig Poulsen.

En del af en succes

Annette Søby var selv en del af en lille delegation fra Svendborg, der i oktober 2014 tog til Holland for at hente inspiration i den anerkendte demenslandsby De Hogeweyk. Et halvt år senere besluttede politikerne i Svendborg at forvandle plejecentret på Bryghuset til en demensby. Der blev afsat et engangsbeløb på 7,4 millioner kroner, og den 21. november 2016 var der officiel indvielse i Danmarks første demensby. Det er den historie, som Annette Søby fortæller de mange besøgende på Bryghuset, men hun fortæller også historien om et personale, som er en stor del af succesen. - Vi har gjort meget ud af at motivere personalet og sørge for, at de har været med hele vejen i processen - for eksempel med indretningen inde og ude. Det betyder, at vi har nogle meget engagerede medarbejdere, og det er selvfølgelig noget, som beboerne får glæde af i det daglige, forklarer Annette Søby. Hun kan også mærke, at den enorme interesse for demensbyen betyder noget for personalet. - Når medarbejderne er en del af en succes, så giver det dem også lyst til at videreudvikle projektet og gøre noget ekstra for borgerne, siger Annette Søby. Hun fremhæver en fast fredagscafe med levende musik - der næsten altid udvikler sig til dans - som et af de initiativer, som medarbejderne har sat i gang. Anette Søby har besøg af nye gæster hver tredje dag, og selvom hun snart kan replikkerne i søvne, betyder nogle besøg mere end andre. To plejecentre fra svenske Hörby har booket fire tider på Bryghuset, for at hele personalet ved selvsyn kan suge til sig i Svendborg, og det er en investering, som, Annette Søby synes, er givet godt ud. Hun mindes også et besøg af to professorer og 15 studerende fra et universitet i Pennsylvania, der kom til Svendborg og fortalte, at besøget på Bryghuset var hovedattraktionen på deres 10 dage lange rejse. - Så tænker jeg, at vi har lavet noget, der har sat Svendborg på verdenskortet. Når de er begejstrede, og vi på den måde kan dele viden ud og inspirere andre fra hele verden, smitter det og giver os en enorm stolthed, siger Annette Søby.

