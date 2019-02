Der var ikke udelt begejstring, da det nye Simac-byggeri på havnen i Svendborg blev præsenteret onsdag. Den ene arkitekturformand gav det topkarakter, mens en anden kun lige kaldte det bestået, og så var en værtshusholder og spillestedsejer bare glad for, at støvet nu bliver børstet af havnen.

Simacs nye bygning på havnen i Svendborg blev i dag præsenteret på et pressemøde. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ole Østergaard, formand for Svendborg Arkitekturråd: - Jeg har skimmet de andre forslag og synes, det bedste har vundet, for det er fornem opfølgning på udviklingsplanen for havnen. Det er en meget fin blanding af et maritimt industripræget udtryk mod vandet og et attraktivt udtryk mod et nyt byområde på den anden side - og så på et område, hvor man ikke tidligere har haft visioner. Hele det gamle godsområde er et gyldent areal, som har været meget forsømt i nogle år, og nu kan der så komme et nyt og attraktivt boligområde. Men jeg vil godt løfte en pegefinger: Det er et meget fremsynet, projekt, men det er ikke nok. Simac-projektet er sikkert nu, men det kræver en form for opfølgning at få etableret et byområde så tæt på havnen, og derfor håber jeg, at byrådet kender sin besøgelsestid og får sat et udviklingsarbejde i gang.

Rudi Rusfort Kragh, formand for By og Land-Sydfyn: Jeg er ikke skræmt af det, jeg har set, men jeg er lidt usikker på det. Jeg tænker ikke "wauw, det har jeg ikke set før", og jeg synes, det er lidt kønsløst. Der er ikke noget i det, der signalerer Svendborg eller uddannelsesinstitution - det kunne lige så godt være et kontorkompleks, og det kunne ligge på en hvilken som helst havn i Danmark. Der er meget glas, så jeg kan blive helt stresset på de studerendes vegne, og jeg er spændt på, hvordan læringsmiljøet vil blive. De studerende bliver jo overvåget, og de kommer også til at overvåge dem udenfor. Og så synes jeg, at de rækkehuse, der er skitseret, kommer til at klemme det øvrige Svendborg. Og at hele havnefronten stille og roligt kommer til at bestå af bygninger på tre-fire etager, hvilket betyder, at det bliver sværere og sværere at stå på havnen og få et blik op over den skrånende by. Du må skrive, at jeg er uafklaret.

Lasse Bekker, indhaver af Kammerateriet og værtshuset Venbar - Det er et spændende projekt. Det ser ud til, at man endelig kan få børstet støvet af havnen og så synliggjort det studiemiljø, som er lidt usynligt i Svendborg i dag. Og så overraskede det mig, at der er tanker om en ny bydel. Det er spændende, og det så også ud til at være rigtigt tænkt. Visuelt var projektet hverken sprælsk eller overraskende - det var meget ligetil. Men det er ikke noget, jeg har forstand på. Jeg glæder mig bare over, at det giver følelsen af, at Svendborg rykker lidt frem. At der nu sker noget. Det trænger byen til - især på havnen.