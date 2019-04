Svendborg: Hvordan skete det, at den vestlige verden, der har vundet over alle sine modstandere gennem historien, nu pludselig står til tabe sig selv på gulvet? Det spørgsmål forsøger chefredaktør for Information, Rune Lykkeberg, at besvare, når han den 10. april klokken 17 til 18 gæster Borgerforeningen i Svendborg med et oplæg om sin nye bog "Vesten mod Vesten".

- Min ide er at forklare den politiske udvikling ud fra kulturhistorie og bruge det til at forklare, hvordan vi kom frem til der, hvor vi er nu. Det gør jeg med film, popmusik og litteratur, og særligt Rocky-filmene kommer til at spille en rolle, fortæller Rune Lykkeberg om oplægget, der er baseret på hans bog med undertitlen "Fortællinger om det politiske opbrud fra efterkrigstiden til Brexit og Trump".

- Det bliver en fortælling om, hvordan jeg ser Vesten, og om hele den stemning, der er af undergang, om at EU går under, Trump er ond og Brexit er forfærdelig. Men det, der opleves som undergang, kan altså også ses som en overgang, og det er det, jeg prøver at sige. Der er også en masse nye ting, der bliver muligt, så det bliver ikke bare en undergangsfortælling om Vesten, men også en overgangsfortælling, for der er også håb og nye muligheder, fortæller han.

Oplægget er arrangeret af Fyns Amts Avis i samarbejde med dagbladet Information og er gratis for abonnenter, både dagbladet og på fynsamtsavis.dk. Du kan tilmelde dig på debatterifaa@jfmedier.dk eller på telefon 63452109 senest onsdag den 10. april klokken 12. Efter oplægget er det muligt at købe bogen til særpris og få den signeret af Rune Lykkeberg.