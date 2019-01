Debatteriet: Let optimisme at spore efter byggegrundsdebat i Stenstrup

Onsdag aften holdt Fyns Amts Avis Debatteriet i Stenstruplund Kursuscenter i Stenstrup. Aftenens emne var byggegrunde i Stenstrup og omegn, og her blev muligheden for kommunal indblanding luftet.

- Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad politikerne tænker om det her. Og om de er villige til at komme på banen, sagde Henrik Hvillum.

- Jeg er kommet for at se, hvad der sker på området. Jeg forsøgte forgæves for over 10 år siden, men der er ikke rigtig sket noget siden, sagde han.

Hvis der er noget, vi kan være behjælpelige med som eksempelvis i Regnars (Kristensen red.) tilfælde, så synes jeg, vi skal se på det, i stedet for at udkonkurrere de private initiativer. Jeg synes ikke, vi som kommune, når vi har den fjerdedårligste likviditet i landet, skal gå ind og investere i jord, uden der er en reel plan for det

Regnar Kristensen var mere optimistisk for byggemodningen af sine grunde efter Debatteriet onsdag aften. - Der er da håb for, at jeg kan komme i dialog med kommunen, og vi kan hjælpes ad, sagde han. Foto: Katrine Becher Damkjær

Borgmester vil helst understøtte private investorer

Og netop politikere var i aftenens panel, der bestod af borgmester Bo Hansen (S), viceborgmester Lars Erik Hornemann (V), ejendomsmægler ved Nybolig Per Ørum og formand for Nærdemokratigruppen i Stenstrup Johannes Damkjær.

Borgmesteren fastslog, at han helst ser, at kommunen understøtter de private initiativer og investorer, der har en plan for området, og er behjælpelige med det, man som kommune kan.

- Hvis der er noget, vi kan være behjælpelige med som eksempelvis i Regnars (Kristensen red.) tilfælde, så synes jeg, vi skal se på det, i stedet for at udkonkurrere de private initiativer. Jeg synes ikke, vi som kommune, når vi har den fjerdedårligste likviditet i landet, skal gå ind og investere i jord, uden der er en reel plan for det, sagde Bo Hansen.

Her mente Lars Erik Hornemann (V), at kommunen bliver nødt til at løbe det i gang, hvis der ikke er en privat investor, der står klar til at løbe risikoen.

- Vi har en opgave politisk for at sikre, at der også sker udvikling uden for Svendborg. Derfor mener jeg, vi bør gå ind i det her, sagde han.

Opgaven med at være med til at løbe det i gang var Bo Hansen ikke afvisende overfor. Helt specifikt kom den kommunalt ejede grund ved Reginahaven i Kirkeby på tale.

- Jeg kunne godt se for mig, at vi arbejdede på at sælge den grund, der kunne finansiere et andet stykke jord, der kunne udvikles på, sagde borgmesteren.